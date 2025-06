Confira as celebridades femininas mais ricas dos EUA em 2025 segundo a Forbes

A Forbes divulgou sua aguardada lista das celebridades femininas mais ricas dos Estados Unidos em 2025. Um padrão notável entre elas é que a grande maioria construiu seu império por conta própria, sem serem herdeiras. Para figurar na lista, a Forbes exige um patrimônio mínimo de US$ 350 milhões, o equivalente a R$ 1,976 bilhão.

A maioria das estrelas presentes na lista são cantoras, apresentadoras e socialites que diversificaram seus negócios aventurando-se em áreas como cosméticos, produção de cinema e televisão.

As celebridades mais ricas dos Estados Unidos:

10. Celine Dion

A cantora canadense ocupa o décimo lugar com um patrimônio estimado em US$ 570 milhões. Celine Dion acumulou riqueza significativa através de suas turnês mundiais e residências em Las Vegas. Suas duas residências no Colosseum at Caesars Palace arrecadaram um total de 681 milhões de dólares, com mais de 4,5 milhões de ingressos vendidos.

9. Judy Sheindlin

A juíza aposentada, apresentadora e produtora Judy Sheindlin construiu um patrimônio notável de US$ 580 milhões. Grande parte dessa fortuna foi acumulada entre 2012 e 2020, período em que ela faturava US$ 47 milhões anuais com seu popular programa de tribunal diurno, "Juíza Judy".

8. Kylie Jenner

A empresária e influenciadora do clã Kardashian-Jenner também tem um patrimônio estimado em US$ 580 milhões. Ela construiu sua fortuna principalmente através de sua bem-sucedida marca de cosméticos, Kylie Cosmetics, lançada quando ela tinha apenas 17 anos.

7. Selena Gomez

Conhecida por seus trabalhos como atriz e cantora, Selena Gomez se tornou uma das celebridades mais ricas dos Estados Unidos após empreender na área de cosméticos e beleza com sua marca, Rare Beauty. Atualmente, seu patrimônio está avaliado em US$ 700 milhões.

6. Beyoncé Knowles-Carter

A cantora e empresária norte-americana viu seu patrimônio aumentar consideravelmente após a turnê Renaissance World de 2023, que lucrou U$ 589 milhões, a fazendo atingir a fortuna de US$ 780 milhões. Além disso, ela também atua na área de moda, com a linha Ivy Park da Adidas e os contratos de propaganda milionários.

5. Madonna

A Rainha do Pop construiu sua vasta fortuna de várias fontes, mas a música continua sendo a principal. Com mais de 40 anos de carreira, a cantora acumula um patrimônio de US$ 850 milhões.

4. Rihanna

Com um patrimônio avaliado em US$ 1 bilhão, a cantora e empresária Rihanna consolidou sua fortuna não apenas com a música, mas principalmente com suas empresas de moda e beleza: Fenty Beauty, Fenty Skin e Savage X Fenty. O lançamento dessas marcas em um período estratégico revolucionou o setor e impulsionou suas vendas.

3. Taylor Swift

Taylor Swift é uma das poucas artistas na lista que construiu a maioria de seu patrimônio exclusivamente através da música. A turnê "The Eras" arrecadou impressionantes US$ 2 bilhões com a venda de ingressos para shows, o filme da turnê e o livro relacionado. Seu patrimônio total é de US$ 1,6 bilhão.

2. Kim Kardashian

A principal figura do clã Kardashian, conhecida por sua influência e empreendedorismo, tem uma fortuna estimada em US$ 1,7 bilhão. Seus ganhos vêm principalmente de suas empresas de beleza, Skims e KKW Beauty, além de diversos investimentos.

1. Oprah Winfrey

A apresentadora, empresária e produtora Oprah Winfrey lidera a lista com um patrimônio impressionante de US$ 3,1 bilhões. Seu império foi construído por meio de seus programas de TV, investimentos estratégicos e parcerias.