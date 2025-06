Sobradinho recebe Festival Sustenta neste fim de semana

Alberto Salgado é uma dos nomes confirmados no Festival Sustenta - (crédito: Divulgação)

O Festival Sustenta ocupa, neste final de semana, o Estacionamento do Clube 27, em Sobradinho. A programação do evento gratuito traz shows, apresentação de dança, poesia, DJ, feira de brechós e artesanatos e stands de educação ambiental e oficina de moda sustentável.

Com o intuito de celebrar a cultura popular do Distrito Federal e entorno, o festival promove a diversidade artística e busca resgatar práticas sustentáveis. Alguns dos nomes confirmados são Alberto Salgado, Juan Parada, Carol Nóbrega e Fred Mendes.

Além das atrações musicais, o Festival Sustenta promove diálogos entre o conhecimento científico e tradicional por meio do Stand de Educação Ambiental e incentiva reflexões sobre consumo consciente com a Feira de Brechós e a Oficina de Moda Sustentável.

Serviço

Festival Sustenta

Neste sábado (7/6) e domingo (8/6), no Estacionamento do Clube 27 (setor de mansões de Sobradinho). Sábado, de 16h às 23h; no domingo, de 14h às 21h. Entrada gratuita.