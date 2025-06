"The Witcher 4" ganha primeira prévia de jogabilidade

Para demonstrar o poder do motor gráfico produzido pela Unreal, a empresa fez um evento mostrando alguns jogos e ferramentas produzidos na Unreal Engine 5 nesta terça-feira (3/6). O State of Unreal abriu mostrando a franquia mais conhecida da CD Projekt Red, The Witcher 4, que além de uma cena cinematográfica, também mostrou o primeiro vislumbre do jogo para os fãs.

Ciri apareceu explorando o vasto mundo de The Witcher montada em sua égua, Kelpie, enquanto passava não só por paisagens naturais onde o sol será dinâmico, assim como as sombras, além de diversos reflexos feitos pela luz e água presentes no jogo. Na prévia, a demonstração de The Witcher 4 estava rodando em PlayStation 5 base, e destacou várias melhorias, mostrando os detalhes do cenário e da ambientação.

Kelpie também foi um dos maiores desafios da empresa e fizeram questão de mostrar a musculatura da égua e como os movimentos e física serão procedurais e não terão uma exata programação própria.

A saga do “bruxeiro” Geralt de Rivia foi concluída em The Witcher 3, no novo jogo, a tocha de protagonista é passada para Cirilla, a pupila e filha adotiva do Lobo Branco. Em um trailer cinematográfico cheio de ação, The Witcher 4 foi anunciado no The Game Awards 2024, mostrando Ciri caçando um monstro para evitar um sacrifício. Após concluir a DLC de Cyberpunk 2077, a CD Projekt Red está focando todos os seus esforços no novo título inspirado no mundo sombrio de fantasia de Andrzej Sapkowski.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular