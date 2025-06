Livro e show homenageiam Belchior na Feira do livro de Brasília

Um tributo a Belchior, importante nome na música brasileira, será realizado na edição especial da Feira do Livro de Brasília nesta quinta-feira (5/6), às 19h. O lançamento do livro Belchior: a construção de um mito na literatura de cordel, do jornalista e pesquisador Alberto Perdigão, será acompanhado do show Belchior outra vez, da cantora Alessandra Terribili para homenagear o cantor e compositor cearense.

Dono de grandes sucessos como Apenas um rapaz latino-americano, Como nossos pais e Medo de avião, Belchior faleceu em 2017, mas deixou um legado para os brasileiros em murais, músicas e blocos de carnaval. Escrito por Alberto Perdigão, o livro em homenagem ao artista analisa a vida, a obra e a morte dele narradas em biografias de nove livros e em 19 folhetos de cordel.

“No cordel, em relação à vida, Belchior é romantizado como um herói que enfrenta e vence adversidades; em relação à obra, é nordestinizado, em detrimento da imagem de rapaz latino-americano; e, em relação à morte, é absolvido, santificado e eternizado num ‘céu’ que é próprio das narrativas dos folhetos de cordel”, explica Alberto. O pesquisador ainda destaca que o livro não só apresenta aspectos impactantes sobre Belchior como também desmistifica "meias verdades e meias mentiras sobre o artista".

Já o show é uma viagem pela discografia do artista e seus 30 anos de sucesso. Terribili interpreta Belchior desde 2012 e varia bastante no repertório da apresentação. A banda ainda tem os músicos João Ferreira (violão), Vavá Afiouni (baixo) e Thiago Cunha (bateria). Com os temas meio ambiente e sustentabilidade, a Feira do livro de Brasília tem início nesta quinta (5/6), às 14h, no Conjunto Cultural da República, e fica aberta para o público até o dia 14 de junho.