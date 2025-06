Rapper FBC chega a Brasília com show e lançamento de novo álbum

A turnê FBC: 20 anos chega a Brasília nesta quinta-feira (5/5). O rapper faz show no Sesi Lab às 22h e lança novo álbum, Assaltos e Batidas, com 11 faixas autorais do cantor. Em entrevista ao Correio, o cantor fala sobre o álbum e sobre o show em Brasília.

Mais conhecido como FBC, Fabricio Soares diz que gosta de se apresentar em Brasília por conta do apreço do público por suas músicas. Na capital, ele diz, tem um dos mais antigos públicos. Fabrício também elogiou Brasília pelo envolvimento com o rap ativista das batalhas de rima, como a batalha do museu, uma das mias conhecidas. FBC nasceu em Belo Horizonte e a apresentação em Brasília é a última da turnê.

Sobre o novo lançamento, o rapper avisa que o álbum chega “com muito boombap” e refêrencias a clássicos do estilo, como Das Efx e Dr. DRE. O disco chega às plataformas de streaming nesta quinta-feira (6/6), dia em que também o cantor completa 36 anos.

Os ingressos para o show estão esgotados nas plataformas digitais, mas um lote será disponibilizado na bilheteria física do espaço, a partir de 17h, por R$20 (meia). Acompanhado de backing vocals e DJ, o rapper celebra a cultura urbana em hits como Delírios e Não Dá pra explicar, do álbum Baile (2021).

Serviço

FBC: 20 anos

Nesta quinta-feira (5/6), a partir das 22h, no Sesi Lab. Ingressos: a partir de R$ 20, na bilheteria do espaço. Não recomendado para menores de 18 anos.