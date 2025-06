Musical sobre Assis Chateaubriand chega a Brasília na próxima semana

O musical Chatô & os Diários Associados — 100 Anos de Paixão desembarca em Brasília com duas apresentações especiais no dia 11 de junho, às 16h e 20h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A peça retrata a trajetória do jornalista e empresário Assis Chateaubriand, fundador do conglomerado midiático Diários Associados, que marcou a história da comunicação brasileira no século 20. Após as sessões na capital federal, o espetáculo segue para São Paulo, onde entra em cartaz a partir de 27 de junho, no Teatro Liberdade.

Com texto de Fernando Morais — autor da biografia Chatô – O Rei do Brasil (1964)— e Eduardo Bakr, o musical é dirigido por Tadeu Aguiar e conta com a colaboração de Josemar Gimenez de Resende, presidente do condomínio acionário dos Diários Associados. A produção é da Voglia Produções Artísticas, com apresentação do Ministério da Cultura e da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Cultural.

A história de Assis Chateaubriand

Antes de chegar a Brasília, o espetáculo cumpriu temporada de sucesso em Belo Horizonte, com sessões realizadas no Sesc Palladium entre os dias 31 de maio e 1 de junho. A estreia mineira foi marcada por entusiasmo do público, que reagiu com risos, aplausos e emoção às cenas e números musicais.

A narrativa tem início no carnaval do Recife, quando a estátua de Assis Chateaubriand (interpretado por Stepan Nercessian) ganha vida após ser vandalizada e convida o jovem jornalista Fabiano (vivido por Cláudio Lins) a escrever sua verdadeira história.

Juntos, eles embarcam em uma jornada no tempo, que começa nos anos 1920, quando Chatô, aos 32 anos, compra o diário carioca O Jornal. Foi o marco inicial dos Diários Associados, que reuniria 100 empresas — entre jornais, revistas, emissoras de TV, rádios e agência de notícias. O Estado de Minas, a TV Alterosa, o Portal Uai e o Em.com pertencem ao grupo, que completou 100 anos em 2024.

Até a criação da TV Tupi, que revolucionou a televisão brasileira e transmitiu o primeiro beijo da telinha brasileira, em Sua vida me pertence, e deu à atriz Iolanda Braga o papel de primeira protagonista negra em uma novela.

O elenco da peça, composto por 14 atores e cantores, além de uma banda ao vivo, interpreta figuras históricas como Carmen Miranda, Dorival Caymmi, Francisco Alves, Elizeth Cardoso e Paulo Gracindo. A direção musical é de Thalyson Rodrigues, com supervisão musical de Guto Graça Mello e coreografia de Carlinhos de Jesus.

O musical também aborda períodos sombrios da história, como a morte de Chateaubriand em 1968 e o contexto da ditadura militar — com a decretação do Ato Institucional nº 5, o AI-5 —, incluindo a censura à TV Tupi e o exílio de Caetano Veloso e Gilberto Gil durante a era da Tropicália.

Ao longo de 140 minutos divididos em dois atos, o espetáculo oferece uma imersão envolvente na vida de Chatô, em uma encenação que alia história, música e crítica social.