Inscrições abertas para a 23ª Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo

Está aberto o segundo lote de ingressos para participar da 23ª Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo (CBMC). Pela primeira vez no Distrito Federal, o evento oferece oportunidade de formação e aperfeiçoamento a profissionais, estudantes e entusiastas de práticas circenses. Programação, no Centro de Ensino Médio Setor Leste, entre 12 e 20 de julho, inclui oficinas, espetáculos e certificação profissional em malabarismo, acrobacia e outras mais de 70 modalidades.

Leia também: Entenda por que a capivara se tornou um ícone cultural no Brasil e no mundo

Diretor de produção, Luan Haickel, do Coletivo Ambidestro, ressalta a importância da iniciativa para mudança de perspectivas que limitam circo à diversão. “A convenção valoriza a diversidade de corpos, estilos e expressões, o que fortalece o reconhecimento das práticas circenses como linguagem artística, cultural e profissional”, afirma.

Leia também: Vocalista do a-ha, Morten Harket revela diagnóstico de Parkinson

O grupo brasiliense foi escolhido organizador da CBMC em 2023, quando Goiânia sediou o evento. Como outro coletivo, de São Paulo, também apresentou proposta para a edição seguinte, ficou acordado que, em 2025, Brasília receberia pela primeira vez a convenção. “Essa decisão inédita permitiu que a produção tivesse dois anos para se preparar”, explica Haickel.

Leia também: Confira as celebridades femininas mais ricas dos EUA em 2025 segundo a Forbes

Além de oficinas voltadas aos convencionistas, como perna de pau, palhaçaria, improvisação e quedas, o evento tem programação aberta ao público externo, com apresentações noturnas. “Ao reunir centenas de artistas de todo o país, o evento fomenta formação, intercâmbio e articulação da cena circense nacional”, ressalta o produtor geral.

Leia também: Morre Guava Beauty, influenciadora que comia cosméticos, aos 24 anos

As inscrições, feitas neste site, se estendem até o início do evento, em 12 de julho. No dia 30 de junho, o segundo lote de vendas finaliza. Confira os valores:





Segundo lote: R$ 425, de 1º a 30 de junho

Terceiro lote: R$ 500, de 1º a 11 de julho

Portaria (no evento): R$ 650, de 12 a 20 de julho

Diária (portaria): R$ 75 por dia

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel