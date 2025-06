Livro sobre Brasília para crianças será lançado neste sábado (7/6)

O lançamento do novo livro do escritor Nicholas Behr em parceria com o ilustrador Cacá Soares e o editor Marco Miranda, Nem sabe escrever Brazsília, será realizado no próximo sábado (7/6), na Biblioteca Pública de Brasília.

O evento contará com oficinas gratuitas de desenho para crianças. Tanto o lançamento quanto as oficinas terão a presença de intérpretes de libras. “A expectativa é que seja uma festa como deve ser o lançamento de um livro para criança”, diz Behr.

O livro apresenta Brasília sob a perspectiva de uma criança, e, de acordo com o autor, é interativo porque, além de ser um livro para colorir, é um livro “para conversar”. “O livro está sendo usado por avós para conversar com os netos sobre Brasília, porque passa por todos os aspectos da cidade. É como um roteiro da cidade”, afirma o autor.

Behr comenta que a ideia do projeto surgiu anos atrás ao ler Casa das Estrelas, do poeta e professor colombiano Javier Naranjo. O livro consiste em uma coletânea de todas as frases interessantes que as crianças falavam em sala de aula feita pelo autor durante anos. “A criança não tem ego, não tem senso do ridículo, ela é espontânea”, reflete Nicolas.

O autor relembra o processo de criação da obra: “A melhor parte foi incorporar uma criança em Brasília enquanto escrevia e criava os textos na visão dela”. Nicolas diz que foi apresentado a Cacá por Marco, e fala também sobre a parceria com eles: “Foi muito acertado porque Marco e Cacá foram crianças em Brasília, já eu, cheguei já adolescente”. ”Cacá foi muito feliz nos traços espontâneos para retratar Brasília”, garante.

Exemplares da obra serão distribuídos gratuitamente em escolas públicas em Ceilândia, Planaltina, Taguatinga e Sobradinho durante o mês de junho. Durante esse momento, os autores estarão presentes para um bate-papo com os estudantes das instituições beneficiadas.

Serviço

Nem sabe escrever Brazsilia

De Nicolas Behr. Lançamento sábado (7/6), às 9h, na Biblioteca Pública de Brasília (EQS 312/313 - Asa Sul)

Acesso gratuito, livre para todos os públicos

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel