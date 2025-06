Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (6/6)

DESEJAR



Data estelar: Vênus ingressa em Touro.



Tantos desejos e tão pouco tempo para os realizar, eis o dilema existencial de todo ser humano. Melhor assim, porque se houvesse um mecanismo automático em nós que realizasse os desejos, provavelmente em pouco tempo todos os recursos da Terra se esgotariam.



Não! O poder de desejar não te outorga a capacidade de realizar tudo que desejas, e nem o Universo conspira para que realizes todos teus caprichos, tu, como qualquer outro ser humano, desejas muito além do que poderias realizar, e isso não é um castigo divino, mas o campo de batalha para que aprendas a selecionar os desejos que merecem ser realizados e descartes os que só ocupam tempo e te excitam sem necessidade.



Nós, humanos, desejamos, mas não somos o poder de realizar todos os desejos, nós somos o poder de selecionar ou descartar o que desejamos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Pense e aja de acordo com os parâmetros em que sua alma se sinta segura e confortável, porque agora não vale a pena dar um passo maior do que a perna, mas, ao contrário, se movimentar dentro da margem de segurança.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Teimosia não é o mesmo que persistência, porque enquanto a segunda é a necessária atitude para sustentar os projetos de vida, a primeira se refere ao apego a certos caprichos irracionais que trazem resultados negativos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Essas coisas lindas que você é capaz de sonhar e imaginar hão de encontrar uma forma de se manifestar através de suas atitudes e perspectivas. Porém, para isso é necessário amadurecer direito essa imaginação.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nem todas as pessoas que demonstram simpatia são as certas para você buscar ajuda, porque muitas delas só usam a máscara da simpatia, e por trás dela escondem toneladas de medo e ressentimentos. Por trás das máscaras.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A sorte é caprichosa, quando a gente a deseja foge e brilha pela ausência, e quando ela não é esperada é quando surge gloriosa e cheia de intensidade. Melhor não contar com a sorte, mas saber que ela está sempre por aí.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Essas ideias maravilhosas que começam a surgir hão de ser passadas pelo crivo do amadurecimento, porque mesmo que produzam um entusiasmo irresistível, é na prática que se prova se as ideias são boas mesmo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os olhares simpáticos nem sempre sugerem haver intenções maiores do que uma troca magnética de simpatia, portanto, freie seus impulsos e observe melhor as pessoas, porque em geral elas não querem nada além do que isso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Agora você vai precisar lidar com pessoas mais inflexíveis, difíceis, que não estão dispostas a fazer concessões, ao contrário, elas têm uma lista de exigências e você é o alvo delas. Muita diplomacia nessa hora.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Está tudo no lugar certo, tudo lindo, maravilhoso. O assunto a partir de agora é ver o que sua alma fará de interessante, aproveitando o cenário que ficou tão agradável. Este é o momento de provar a fibra de sua alma.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Procure satisfazer desejos simples, que não precisem de grandes investimentos, porque nesta parte do caminho você poderia conquistar certa dose de contentamento, e com isso aquietar sua alma. É por aí.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Foque sua energia naquilo que puder ser concluído, porque assim você soltará mais uma das tantas amarras que prendem sua alma a um passado que nunca mais poderá ser reproduzido. Ingresse no futuro com menos peso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tudo que precisa ser dito há de ser posto sobre a mesa de uma forma compreensiva, sem que as pessoas se sintam criticadas nem muito menos condenadas. Há de haver lugar e tempo para tudo e para todos nesta vida.