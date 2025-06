Série 'A mulher da Casa Abandonada' tem teaser divulgado pela Prime Video

Imagem do teaser da série A Mulher da Casa Abandonada - (crédito: Divulgação: Prime Video)

O teaser da série documental A mulher da Casa Abandonada foi divulgado nesta quinta-feira (5/6). A produção estreia dia 15 de agosto e é a adaptação do podcast de mesmo nome, um dos mais ouvidos no país no ano de 2022.

A série conta a história de uma mulher que mora em uma casa abandonada na cidade de São Paulo. Junto com o ex-marido, a mulher foi acusada de manter ilegalmente, durante os anos 2000, uma trabalhadora doméstica nos Estados Unidos. A produção audiovisual apresenta imagens, áudios e depoimentos de testemunhas do caso.

O podcast foi apresentado e produzido pelo jornalista Chico Felitti. Na produção da Prime Video, o jornalista atua como consultor criativo e produtor executivo. A série é dirigida pela também produtora executiva Katia Lund. O teaser está disponível pelo YouTube.