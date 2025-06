Fim de semana com cor: evento reúne pessoas que gostam de colorir em Brasília

Evento de colorir no Pátio Brasil - (crédito: Telmo Ximenes)

Febre entre crianças e adultos, a tendência dos livros de colorir inspirou o Pátio Brasil Shopping a lançar o evento inédito "Colorindo no Pátio", que promete encantar o público com desenhos e figuras fofas para colorir. A programação será realizada aos sábados e domingos de junho, com entrada gratuita.

Pensado para reunir pessoas de todas as idades em torno da arte e da criatividade, o evento conta com um espaço de pintura livre, onde os visitantes poderão soltar a imaginação com canetinhas, lápis, giz e mais itens de pintura fornecidas pelos organizadores. O evento promove pintura colaborativa, incentiva a interação e a criação coletiva.

Inspirado nos populares livros de relaxamento — conhecidos nas redes sociais como “bobie goods” — o evento proporciona momentos de bem-estar, relaxamento e conexão entre pais, filhos e amigos.

Serviço – Colorindo no Pátio

Datas: 31 de maio, 1º, 7 e 8 de junho

Local: Piso P3, próximo à loja Daiso – Pátio Brasil Shopping

Horário: Das 13h às 17h

Entrada gratuita (evento sujeito à lotação)