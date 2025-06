Ex-integrante do Raça Negra morre após ser encontrado desacordado

O músico Edson Bernardo de Lima, conhecido como Edson Café, morreu aos 69 anos após ser encontrado desacordado em uma rua de São Paulo. Ele foi integrante da banda Raça Negra há mais de 20 anos.

Em nota enviada aonesta sexta-feira (6/6), a Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado como morte suspeita pelo 52º Distrito Policial. O músico foi encontrado desacordado em via pública no dia 31 de maio e levado ao Hospital Municipal do Tatuapé, onde morreu.O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico legal (IML) e identificado após exames periciais, sendo liberado aos familiares depois. A Polícia Civil investiga as circunstâncias dos fatos.Edson tocou violão na banda Raça Negra na década de 1990. No entanto, um derrame fez com que ele perdesse os movimentos dos braços, o que interrompeu a carreira musical dele.