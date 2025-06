Exposição Andanças chega ao Memorial dos Povos Indígenas nesta terça

A exposição Andanças, das artistas Adriane Kariú e Rômulo Barros, estará no ônibus-galeria da 2ª edição Interação Corpo/Som, que ocupará o Memorial dos Povos Indígenas de terça-feira (10/6) até 27 de junho.

Andanças trata de temas como a migração de povos indígenas e os ciclos da natureza. A mostra faz parte da 2ª edição Interação Corpo/Som, que utiliza um ônibus-galeria para levar obras de arte de seis artistas a três pontos do Distrito Federal.

A artista Adriane reivindica seu sobrenome indígena: Kariú e, com ele, a história de seu povo. O povo Kariú Kariri originário do Ceará, mesmo considerado extinto pela FUNAI, luta por reconhecimento.

As obras de Adriane, que descende do povo Kariú Kariri, originário do Ceará, funcionam como denúncia dos deslocamentos forçados dos povos originários. Nas peças, Adriane reflete sobre a identidade indígena de trabalhadores explorados em construções de cidades.

Já Rômulo Barros, artista não binárie, observa comportamentos de diversas espécies para criar obras que reflitam a transformação presente na natureza e os ciclos de vida. Os curadores da exposição, Raquel Nava e Dalton Camargos explicam que Andanças mostra que as fronteiras são movediças, as histórias são múltiplas e as definições não são sedimentadas.

Serviço

Andanças

A partir de terça feira (10/6) até 27/6, de terça a domingo, das 9h às 17h, no Memorial dos Povos Indígenas. Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.