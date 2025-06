Juliana Martins celebra 40 anos de carreira "mais embrulhada na arte"

Depois de 11 anos longe das novelas, Juliana Martins está de volta à TV Globo para uma participação especial em Dona de mim, folhetim das 19h escrito por Rosane Svartman. Aos 51 anos e celebrando 40 de carreira desde que estreou, aos 11, em A gata comeu, ela interpreta Patrícia, uma advogada sedutora e sem escrúpulos. A volta marca também os 30 anos desde a primeira temporada de Malhação, da qual foi a primeira protagonista, e chega em um momento de revalorização pessoal e artística.

"Eu me sinto como aquela amiga que você não vê há um tempão e, quando reencontra, é como se não tivesse passado nenhum tempo", diz Juliana, com a energia serena de quem conhece bem os bastidores e sabe o valor da reinvenção. "Estava há um tempo sem a rotina de estúdio, mas é como se não tivesse existido esse gap. Me sinto muito à vontade no clima da televisão", completa ela, que atuou em sucessos como Riacho Doce, Vamp, Zazá, Coração de estudante, Belíssima, Cheias de charme, entre outras.

Na novela, Patrícia habita um universo que Juliana já conhece bem. "Ela é uma mulher bonita, sensual, dona de si, só que sem muito caráter", define. "Ela está no mesmo universo das minhas peças. Isso, de certa forma, facilita, mas também exige atenção para que eu não repita fórmulas. São personagens diferentes, mesmo que compartilhem um certo arquétipo."

Sobre trabalhar com Rosane Svartman, que também dirige sua peça Eu te amo, Juliana é só elogios. "A Rosane é uma unanimidade. Todo mundo gosta dela. Ela tem uma percepção muito humana do cotidiano brasileiro e escreve de forma muito fácil de dizer. E ainda é superacessível. É uma das pessoas mais ocupadas que eu conheço e que responde o WhatsApp mais rápido!"

Fazer artístico

Juliana acredita que teve sorte na maneira que a carreira se construiu. Ela começou com muita televisão e, aí, depois ela fez muito teatro, e considera que foi muito importante ter sido feito assim. "Eu acho que eu cresci muito como atriz com esse tempo todo que eu fiz teatro. Eu acho, inclusive, que foi fundamental para mim tudo isso. Eu acho que eu tive sorte na condução desse destino e me tornei produtora também, que me fez uma melhor artista. Eu entendo mais do fazer da arte. Eu tenho, além do fazer artístico, um entendimento do panorama cultural por conta de ser produtora. Nesses 40 anos, eu fui ficando cada vez mais artista, cada vez mais embrulhada na arte", reflete.

Quando perguntada sobre as principais lições da carreira, ela relembra dois conselhos fundamentais, ambos vindos de casa. "Meu pai sempre dizia: 'Produz, produz, produz'. E minha mãe falava o tempo inteiro para eu voltar a estudar. Essas duas decisões mudaram minha trajetória. Produzir me deu independência artística e financeira. Estudar me deu repertório e concentração."

Juliana Martins, atriz e produtora teatral (foto: Lorranah Almeida/Divulgação)

Juliana é uma artista múltipla. Entre participações em plataformas de streaming e a novela que fez na Record antes da pandemia, mergulhou no teatro: formou-se em artes cênicas recentemente e atualmente atua e produz duas peças em cartaz — Eu te amo (clássico de Arnaldo Jabor que ela produz e protagoniza desde 2010) e o monólogo autoral O prazer é todo nosso. "Viver de arte não é fácil, mas consegui uma autonomia nesses 40 anos. Hoje consigo escolher algumas coisas que quero fazer."

O retorno à sala de aula foi transformador para ela, que se formou recentemente pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL). "A CAL tem uma turma para profissionais, que dura um ano e meio. Eu queria voltar a estudar. Só que foi muito maior do que isso. Conviver com aquela trupe todo dia, saber que não era para uma peça, mas para experimentar… mudou minha vida. Me deu mais concentração, mais leveza, mais repertório. Recomendo muito."

Maturidade

A maturidade, segundo Juliana, tem sido uma aliada. "Eu estou gostando bastante do tempo na minha vida. Estou com saúde boa, com o físico forte. O tempo está me trazendo calmaria, sapiência, inteligência, critério. Por enquanto, só me trouxe benefícios", argumenta.

Aos jovens atores, deixa um conselho certeiro: diversifiquem. "Além de estudar, sugiro procurar algo dentro da arte que também goste, além de atuar. Porque tem mais ator do que personagem. Ser ator e produtor, ator e roteirista, ator e figurinista… isso te mantém no meio artístico, te dá mais chance de trabalho e te torna um artista melhor", defende.