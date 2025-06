Billie Eilish e Nat Wolff são flagrados aos beijos em Veneza; conheça o casal

A cantora Billie Eilish foi flagrada aos beijos com o ator Nat Wolff em Veneza, na Itália. O suposto casal foi fotografado em momentos íntimos, o que resultou em rumores sobre um possível relacionamento.

As imagens, compartilhadas pelo portal Deuxmoi, mostram Billie, 23, e Nat, 30, em uma cena digna de filme de romance: brindando champanhe em uma varanda na cidade italiana, rindo e trocando demonstrações de afeto.

Em 2024, os boatos do namoro foram impulsionados pela presença de Billie e Nat no Festival Coachella, quando curtiram as apresentações lado a lado. Em março deste ano, eles foram vistos saindo juntos do iHeart Music Video Awards. Segundo o PageSix, os artistas teriam passado uma noite em Nova York. Nat ainda participou do clipe de CHIHIRO, dirigido por Billie, no qual protagonizaram cenas intensas juntos.

???? Confiram mais imagens de Billie Eilish e Nat Wolff juntos recentemente em Veneza, Itália. pic.twitter.com/vmvdUEx08X — BILLIE UPDATES BR (@billieupdatesBR) June 8, 2025

Nat é conhecido por atuar ao lado de Cara Delevingne no longa Cidades de Papel, baseado no livro homônimo de John Green. Também trabalhou na adaptação cinematográfica de A Culpa É Das Estrelas, interpretando Isaac.

Ele deu vida a Light Turner no live action de Death Note, inspirado no anime de terror – que rendeu diversas críticas negativas pela infidelidade à obra original. Foi em 2007 que Nat ganhou fama, graças a sitcom The Naked Brothers Band, do canal infanto juvenil Nickelodeon.