Após lançarem nova música juntos, Ana Castela e Gustavo Mioto trocam provocações

Após o lançamento da música Princesa, Ana Castela e Gustavo Mioto movimentaram as redes sociais com uma troca de provocações públicas. A música marca a primeira parceria dos dois desde o fim do relacionamento ioiô que tiveram até dezembro do ano passado. Ana, de 21 anos, e Gustavo, de 28, reacenderam o interesse dos fãs ao interagirem no X, antigo Twitter, na tarde desta sexta-feira (6).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A conversa começou após um fã sugerir que o ex-casal subisse ao palco junto para promover o novo projeto, gravado em outubro de 2024, quando ainda estavam juntos. Ana não hesitou e aceitou a ideia com um simples "Eu topo. Falei, pronto". O comentário animou os seguidores, e Gustavo não ficou atrás: respondeu provocando Ana Flávia, nome completo da cantora, dizendo: "Você não tem essa coragem toda, Ana Flávia".

A relação dos dois tem sido marcada por idas e vindas. Eles se conheceram em 2022 nos bastidores de um programa musical e assumiram o namoro oficialmente no Dia dos Namorados de 2023. Em setembro do mesmo ano, houve uma breve separação, seguida de reconciliação em outubro. O casal anunciou o segundo término em janeiro de 2024, mas voltou a se reaproximar em maio durante um show de Gustavo em Ribeirão Preto. O último fim definitivo foi comunicado por Ana em dezembro, quando ela destacou a gratidão por tudo que construíram juntos, deixando claro que seguem em frente, cada um com sua vida.