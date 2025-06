Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (7/6)

CONTENTAMENTO



Data estelar: Lua cresce em Escorpião.



É desnecessário que tudo esteja correndo bem para que fiques alegre e tua alma possa navegar despreocupada e leve por entre o céu e a terra, muito provavelmente nunca acontecerá de o cenário estar perfeito e tudo sob controle, portanto, terás de encontrar uma maneira independente de ancorar a imprescindível alegria, porque só ela é capaz de te garantir saúde, prosperidade e bons relacionamentos.



Conhece a alegria do contentamento, na mão contrária da ansiedade promovida pela competição individualista que pode até, eventualmente, fazer de ti uma pessoa poderosa e influente, mas não necessariamente alegre e leve, porque essas condições imprescindíveis não dependem de circunstâncias, mas de um estado de contentamento, de aproveitamento do que é disponível antes de buscar o que esteja além de teu alcance.

































Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Preserve o dinamismo, se movimente de um lugar a outro o tempo inteiro, não ficando muito em lugar algum. Seja como um beija-flor, que consome toda sua energia voando rápido e que fica pouco tempo em cada flor.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se você esperava um cenário melhor para se atrever a colocar em marcha suas intenções, então a espera acabou, porque agora se dão as condições, as melhores possíveis, para você sair da inércia e se lançar à vida.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A generosidade, apesar de ser virtuosa, também é ingênua. Agora, que sua alma está sendo tomada pela generosidade, é sábio se lembrar que a ingenuidade dela faz com que as pessoas se aproveitem e explorem você. Isso não.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Até chegar a hora de compartilhar suas lindas ideias com outras pessoas, essas continuarão dando voltas em seu coração, produzindo sensações maravilhosas, mas também congestionando a alma, de tanto imaginar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O apoio e incentivo que brilhava pela ausência nas semanas anteriores é agora recebido, e sua alma há de acolher essas pessoas que se aproximam, porque mesmo que não sejam as que você esperava, são as disponíveis.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Para que a sorte, que está disponível, sorria a você, é necessário levantar do sofá e começar a fazer algo útil. Senão, a sorte continuará circulando por aí, mas não encontrará por onde se manifestar em sua vida.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É desnecessário esperar que as coisas apertem para sua alma se sentir motivada a buscar novas aventuras e se lançar atrevidamente à vida. Agora, por exemplo, você poderia fazer isso com o entusiasmo por motivação.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Os grandes investimentos que parecem obrigatórios nesta parte do caminho precisam ser estudados com muita racionalidade e espírito prático, porque investir muitos recursos não é garantia de sucesso por si só.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tratar bem as pessoas teria de ser uma condição que não precise de orientação, porque natural e espontânea. Porém, nem todas as pessoas inspiram que você as trate bem, algumas muito pelo contrário até.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os melhores perfumes vêm em embalagens pequenas, e a vida também oferece grandes oportunidades através de pequenos detalhes, tão pequenos que correm o risco de não serem percebidos direito. Aguce a atenção.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Procure se divertir o máximo possível, aproveitando o tempo para se distrair saudavelmente, colhendo frutos positivos para seu ânimo e para seu corpo também. Não precisa inventar onda, siga o caminho consagrado.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Coisas boas acontecem ainda no meio de tiroteios existenciais sanguinários, e se a sua alma não tiver mente pura para perceber nem olhos lúcidos para ver, essas coisas boas passam em brancas nuvens. Uma pena.