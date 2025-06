Após rumores de transição de gênero, Blogueirinha se pronuncia

Bruno Matos, de 31 anos, criador da personagem Blogueirinha, foi alvo de boatos nas redes sociais após anunciar o fim de seu relacionamento com Edson Formaggio, com quem esteve por oito anos. Usuários especularam que a separação estaria relacionada a uma possível transição de gênero por parte do influenciador. Diante da repercussão, Bruno decidiu se manifestar diretamente no X (antigo Twitter): "Gente, por favor, eu continuo cis". Com essa declaração, ele negou qualquer mudança de identidade de gênero, reafirmando sua condição de cisgênero — pessoa que se identifica com o gênero atribuído ao nascer.

As especulações cresceram após Edson publicar um texto emocional em seu Instagram no dia 1º, confirmando o término. No comunicado, ele destacou que a separação foi fruto de "muita maturidade e respeito" e resultado de um longo processo de reflexão. "Foram 8 anos de história, e uma história linda, que deu super certo", escreveu Edson, esclarecendo que a decisão não foi impulsiva, mas tomada com cuidado e afeto por ambos.

A assessoria de imprensa de Bruno confirmou o fim do relacionamento e informou que o artista não iria comentar o assunto publicamente naquele momento. Apesar da curiosidade dos fãs e dos comentários que circularam online, não houve conflitos ou polêmicas entre o ex-casal. Pelo contrário, ambos reforçaram o carinho mútuo e a gratidão pela trajetória compartilhada.

Edson concluiu sua mensagem agradecendo aos fãs de Bruno, que sempre o acolheram com carinho, e pediu compreensão nesse período de mudança. "Espero que compreendam esse momento com a mesma maturidade e afeto com que temos lidado com ele", afirmou. A separação, embora triste, foi tratada com respeito e admiração, sinalizando um encerramento harmonioso de uma fase marcante na vida dos dois.