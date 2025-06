Marina Ruy Barbosa fala sobre o desejo de ser mãe: ‘Não me sinto pressionada. Sonho’

A atriz Marina Ruy Barbosa vive um momento de equilíbrio entre a vida profissional intensa e o cuidado com a saúde mental. Apesar da rotina exigente como empresária, influenciadora, atriz e rosto querido pelo mercado publicitário, ela encontrou formas de desacelerar. "Faz parte da minha evolução pessoal ter mais calma e menos ansiedade", afirma. Marina conta que crises de pânico causadas pelo perfeccionismo e pela autocobrança a levaram à terapia, um passo decisivo em seu amadurecimento pessoal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Mesmo com apenas 29 anos, Marina acumula mais de duas décadas de carreira. Depois de encerrar seu contrato fixo com a TV Globo, ela mergulhou em novos desafios. Um deles é a série Tremembé, que estreia no segundo semestre no Prime Video. "Foi uma oportunidade para mostrar um lado diferente da minha atuação", diz. O papel, segundo ela, marcou o fim de um ciclo e o início de uma nova fase mais madura, em que busca valorizar suas conquistas sem culpa ou vergonha.

A pressão por ser mulher e famosa também marca sua trajetória. Questionada sobre planos de maternidade, Marina revela: "Quero muito ser mãe, é um sonho, mas só saberei o momento quando me sentir segura para equilibrar os meus pratinhos." Ela reconhece que ainda existe cobrança social, embora tente se blindar das expectativas externas.

Sobre sua vida pessoal, Marina afirma ter aprendido a impor limites. "Manter a vida muito exposta me forçou a dar satisfações e a tomar decisões definitivas em momentos que, hoje, vejo que estava pressionada." Ela quer seguir construindo sua história de forma consciente, sem se deixar levar por julgamentos alheios. Para 2025, seu desejo mais forte não está ligado a metas profissionais, mas a um objetivo simples e poderoso: "Ser plenamente feliz."