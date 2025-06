Nicolas Prattes posta mensagem enigmática nas redes

Nicolas Prattes, que viveu o Mavi em Mania de Você, recentemente, numa rede social, postou uma galeria de fotos e vídeos e um textão com uma reflexão. O global revelou como é difícil tomar decisões na vida.

‘Não dá pra fazer tudo’

"Às vezes precisamos tomar decisões que mudam a nossa vida inteira. Tenho entendido que essas decisões são mais difíceis de gerarem arrependimento se estivermos cercados das pessoas certas. Da família, dos amigos, de quem quer o nosso melhor. Não dá pra fazer tudo. Escolha o que combina mais com você e com o que você quer pra sua vida", começou.

"Se tiver difícil de visualizar, coloca num papel, o que você quer, qual decisão te coloca mais perto desse caminho? Olha pra isso. Olhe pra frente, a vida é boa, a vida presta, presta mais atenção pra ela, não deixa passar, tudo vale a pena quando você escolhe com o coração e se cerca dos seus melhores encontros. Sua criança de 7 anos de idade, olharia pra você com carinho? Você olha pra ela? Carta pra mim mesmo postada por um erro do computador", concluiu.

Nos comentários, a esposa do ator, Sabrina Sato, respondeu à reflexão do amado. "Eu escolho você e combino com você. Amo você e suas escolhas", comentou.