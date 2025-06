Lucinha Lins revela experiência sobrenatural nos bastidores de ‘A Viagem’

Lucinha Lins, que pode ser vista nas telinhas da Globo, pela reprise de A Viagem (1994), em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, relembrou os bastidores da trama, em que viveu Estela, uma das personagens principais da história.

Em entrevista ao portal NaTelinha, a artista detalhou uma vivência sobrenatural que marcou ela por trás da câmeras. Segundo ela, a situação específica foi vivenciada com Christiane Torloni, intérprete de Diná, durante a gravação de uma cena.

"Realmente aconteciam coisas inerentes ao que estava escrito no texto. Lembro de uma cena de meia página, em que a Estela chegava com uma bandeja na sala e conversava com a Diná enquanto as duas tomavam um chá", iniciou Lucinha Lins. "Na hora do "gravando", quando entrei seguindo a marcação, a Christiane saiu de onde estava e sentou no chão. Sentei ao lado dela e fizemos não só o texto determinado como um texto que não estava escrito", explicou a atriz.

"Simplesmente conversamos, dentro da proposta da cena, com palavras que não estavam no roteiro. Isso fluiu naturalmente entre nós duas e, em vez de uma página, isso se transformou em uma página e meia, com começo, meio e fim, absolutamente coerentes", disse ela.

