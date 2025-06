José Loreto interpreterá Chorão em filme baseado no livro da viúva do cantor

José Loreto será Chorão em filme baseado no livro da viúva do cantor - (crédito: Observatorio dos Famosos)

O ator José Loreto foi escolhido para interpretar Chorão, vocalista e líder da banda Charlie Brown Jr., na nova adaptação para o cinema do livro "Se não eu, quem vai fazer você feliz? Minha história de amor com Chorão". A obra, escrita por Graziela Gonçalves, esposa do cantor, relata o relacionamento intenso e marcante entre o casal.

Leia também: Stepan Nercessian mergulha na mente de Chatô: o magnata que trouxe a TV ao Brasil

A direção do filme ficará a cargo de Hugo Prata e Felipe Novaes, responsáveis pelo documentário "Chorão: Marginal Alado". O roteiro é assinado por Duda de Almeida, e as filmagens estão previstas para começar ainda este ano, trazendo para as telas a paixão e os desafios vividos por Chorão e Graziela.

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html

Produzido pela Bravura Cinematográfica, com coprodução da Globo Filmes e Telecine, o longa-metragem pretende captar a essência da vida pessoal do músico, além de sua influência no cenário musical brasileiro. A trama se baseia no livro lançado em 2018 pela Companhia das Letras, que já vendeu mais de 140 mil exemplares e teve 22 edições publicadas.

Leia também: Ivo Meirelles inaugura Domingos Especiais do Hidden com show inédito em Brasília

Este projeto representa uma homenagem à memória de Chorão, que marcou gerações com sua música e estilo único. O filme promete mostrar não só a trajetória artística do cantor, mas também o lado humano do artista, através dos relatos da esposa Graziela, proporcionando uma visão íntima e emocionante sobre o amor e as dificuldades enfrentadas pelo casal.

Leia também: Gilberto Gil se despede de Brasília com show animado e emocionante

O post José Loreto será Chorão em filme baseado no livro da viúva do cantor foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.