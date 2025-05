Coautora de ‘A Viagem’ relembra ‘pacto’ com Ivani Ribeiro antes da morte

Reprodução/Globo - Montagem Solange Castro Neves e Ivani Ribeiro

Solange Castro Neves, que colaborou com a autora Ivani Ribeiro (1922-1995), no remake de A Viagem (1994), novela que entrará em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo a partir desta próxima segunda-feira (12), fez confissões sobre os últimos momentos com a titular em vida.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a escritora relembrou o período em que meses após a exibição da trama estrelada por Christiane Torloni, a veterana faleceu. Segundo ela, sua parceira não queria que as pessoas soubessem do seu estado de saúde.

"A Ivani já estava muito doente e não queria que ninguém soubesse. Assim, muitas situações difíceis aconteceram para esconder o que havia de verdade", explicou a coautora de A Viagem. Solange Castro Neves, por sua vez, ressaltou a relação de confiança construída com Ivani Ribeiro.

"Ela possuía muita confiança no meu trabalho e sempre procurei fazer jus a isso. Ela ensinou-me tudo sobre roteiros e teledramaturgia, e eu me sinto privilegiada por sua presença em minha vida. O trabalho me ensinou por um lado e a vida por outro", relembrou a autora. "Entre nós sempre existiu um pacto de confiança, cumplicidade e amor e eu trabalhei ao lado da minha mestra e amiga durante 17 anos", afirmou.

Com um histórico de sucessos no currículo, além de A Viagem, Solange Castro Neves foi colaboradora de outras novelas como a primeira versão de Ti Ti Ti (1985), Brega e Chique (1987), Meu Bem, Meu Mal (1990) e Mulheres de Areia (1993). No cargo de autora principal, ela escreveu Quem é Você? (1996), e como contratada da Record, Marcas da Paixão (2000) e Roda da Vida (2002).

