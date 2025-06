Exposição de Bruno Jungmann retrata folguedos e manifestações de fé

Nesta quarta-feira (11/6), a pré-abertura da exposição Quando o imaginário e a fé vão às ruas, do fotógrafo Bruno Jungmann, toma o espaço Oscar Niemeyer com 50 fotografias de folguedos e manifestações folclóricas de diversos cantos do Brasil. Com curadoria de Gisele Lima, a exposição busca mostrar um pouco da diversidade cultural do país e a união das manifestações com a fé.

Separadas em cinco núcleos, as fotografias são de 12 diferentes manifestações culturais, como as cavalhadas de Pirenópolis, Bumba Meu Boi no Maranhão, maracatu rural de Pernambuco e as sambadeiras de roda de Brasília. Bruno Jungmann começou a fotografar expressões culturais em julho de 2022 e a exposição reúne algumas das viagens do fotógrafo.

Uma das características de seu trabalho é a cobertura imersiva nos eventos em que passa. "Chego antes do folguedo começar, gosto de ficar na casa das pessoas, até dormir se eu conseguir. É dessa forma, vivendo os bastidores, que eu consigo entender a relevância daquela manifestação para as pessoas e como isso orienta a comunidade", conta Bruno Jungmann. A exposição também reúne algumas fotografias dos bastidores.

A vontade de Bruno de pesquisar e eternizar essas manifestações culturais vieram por influência da família. "Minha avó sempre foi lunática por cultura popular, amiga de Ariano Suassuna e minha mãe tinha um projeto na Escola Parque do Recife que estimulava a dança popular. Acho que por minha família ser pernambucana e Pernambuco tem uma fervença cultural fora do comum", destaca o fotógrafo.

Bruno também se inspira em nomes da fotografia documental como Cláudio Andujar e Sebastião Salgado. "Comprei uma câmera em 2018 e fotografava natureza. Em 2022, fotografei a Missa do Vaqueiro e me emocionei editando as fotos, percebi que era isso que queria e mergulhei na fotografia documental", relata. O fotógrafo atua em três pautas principais: manifestações folclóricas, povos indígenas e cultura afro-brasileira.



Exposição Quando o imaginário e a fé vão às ruas

Hoje, a partir das 18h30, no Espaço Oscar Niemeyer (Praça dos Três Poderes). Exclusiva para convidados.