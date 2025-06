Enzo Campeão se prepara para estreia dupla no cinema em 2025. "Ansioso"

Após participar do espetáculo Bare — uma ópera pop, o ator Enzo Campeão, 22 anos, se prepara para as estreias dos filmes Uma mulher sem filtro, que estreia em 21 de agosto, e DPA 4 — O fantástico Reino de Ondion, em dezembro.

"Em Uma mulher sem filtro, eu faço o Nicolas, enteado de Bia (Fabíula Nascimento). É aquele jovem adulto encostado que não quer nada com a vida, passa o dia inteiro jogando vídeo game e comendo besteira, fumando, bebendo, tira completamente a paciência de Bia. Atuar nesse filme foi um desafio enorme, porque é um personagem muito distante, eu tive que me revirar para achar o Nicolas dentro de mim, e não foi fácil", conta Enzo, que atua em teatro desde os 9 anos.

“Em DPA, meu personagem é o Juks, neto do jardineiro real de Ondion. Ele é enfeitiçado por Rumorum que faz sua cabeça para libertá-lo de um feitiço muito antigo Mas para isso ele precisa coletar alguns objetos mágicos. Fazer parte desse filme foi muito especial. Foi um projeto muito leve, muito gostoso de fazer. E dividir cena com o Gabriel Braga Nunes foi um aprendizado maravilhoso. Eu diria que DPA foi uma das minhas melhores experiências no audiovisual. Muito ansioso pra poder ver nas telonas”, declara o ator.

Enzo iniciou seus estudos na CNArtes, escola de Cininha de Paula em 2012. No teatro musical, integrou o elenco dos espetáculos Achados e perdidos, o musical, com direção de Cininha de Paula; Os Miseráveis, com direção de Menelick de Carvalho, Rent, pela Escola Wolf Maia, e Escola de Rock, pelo InCena.

No audiovisual fez uma participação na quarta temporada da série Me chame de Bruna. Na série A Magia de Aruna, o ator interpreta Pedro, na produção da Disney dirigida por Duda Vaisman e Rodrigo van der Put. E na segunda temporada da série Um dia qualquer, o ator interpreta Quirino na fase jovem, personagem que cabe à Augusto Madeira na fase adulta. A direção é de Pedro von Krüger.

Enzo é formado no profissionalizante da Escola de Atores Wolf Maya e em artes cênicas no Bacharelado da CAL - Casa de Artes de Laranjeiras, ambos no Rio de Janeiro. Participou do acampamento de verão da New York Film Academy para Acting for Film em 2019. O ator estende seus aprendizados para o canto e a dança.