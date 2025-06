Italiano com 35 piercings no pênis faz sucesso no OnlyFans

Além dos piercings, Michele Mancii passou por um procedimento de divisão da língua, para torná-la semelhante à de uma cobra - (crédito: Reprodução/Instagram via Observatorio dos Famosos)





Michele Mancii, um rapaz italiano de 32 anos, tem chamado atenção dos internautas no OnlyFans, por conta dos inúmeros piercings que possui em seu corpo. Segundo ele, são mais de 70 acessórios espalhados em seu rosto, barriga e até mesmo no pênis.

Na região íntima, ele conta com 35 piercings, além de tatuagens e implantes. Em 2021, Michele afirmou a site Metro que não se arrependia de nenhum deles: "Cada um me faz sentir mais confortável no meu corpo e tem um significado", confessou o italiano.

Além dos piercings, ele também passou por um procedimento de divisão da língua, para torná-la semelhante à de uma cobra.

Para aumentar sua renda, Mancii criou uma conta no OnlyFans, onde posta seus nudes exóticos. Por lá, ele passou a receber mensagens positivas de seus assinantes.

"Às vezes recebo mensagens de pessoas que me dizem o quanto sou uma inspiração e é um prazer poder compartilhar minha paixão com elas e fazer com que saibam que não estão sozinhas", declarou.

O rapaz afirmou ainda que as modificações no corpo não tiveram um impacto negativo em sua vida amorosa. "Para qualquer pessoa que queira começar um relacionamento comigo, é muito óbvio que as modificações corporais são uma grande parte da minha vida, então nunca foi realmente um problema", destacou.

Para quem planeja seguir o mesmo caminho que ele, Michele Mancii aconselha pensar com cuidado, para não se arrepender depois. "Você nunca pode voltar atrás, então pense no que você quer fazer da sua vida, porque qualquer arrependimento não é problema de ninguém, apenas seu", ressaltou.



