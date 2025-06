Sonia Abrão critica escolha de José Loreto para interpretar Chorão no cinema

Sonia Abrão não aprovou a escolha de José Loreto para interpretar Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr., em uma cinebiografia sobre o cantor. Prima do artista, a apresentadora foi direta ao criticar a escalação durante o programa A Tarde é Sua, da RedeTV!.

"Não gostei dessa história de ele interpretar o Chorão no cinema, eu sou contra. Não vejo nada. Sei que é um sonho dele, que ele se emocionou muito… Acho que ele faria uma boa interpretação, mas não gosto da ideia nem um pouco", reclamou Sonia Abrão no programa A Tarde é Sua, na Rede TV!.

O filme será baseado no livro Se não eu, quem vai fazer você feliz?, escrito por Graziela Gonçalves, ex-esposa de Chorão, e contará a história de amor vivida pelo casal. A escolha de Loreto para dar vida ao músico gerou controvérsia nas redes sociais e também dividiu opiniões no meio artístico.

O tema veio à tona após uma homenagem exibida no último Domingão com Huck, em que o ator Alexandre Frota encarnou Chorão no quadro Batalha do Lip Sync. A performance emocionou o público e reacendeu discussões sobre o legado do cantor.

Durante o programa, Sonia revelou ainda que um desejo de Chorão não foi respeitado após sua morte. Segundo ela, o artista queria ser cremado, mas acabou sepultado no Cemitério Memorial Vertical de Santos, por conta de um desentendimento familiar.

