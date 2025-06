"Ouvi que eu estava acabando com os personais", conta Bernardo Velasco

Após 12 anos longe das novelas da TV Globo, Bernardo Velasco retorna em grande estilo na nova versão de Vale tudo, interpretando Igor, um personal trainer que vai além do convencional. A reestreia marca um novo ciclo na carreira do ator, que começou na emissora em Malhação Conectados, em 2012, e consolidou seu nome no mercado audiovisual com papéis marcantes na Record TV, emissora onde emendou diversos trabalhos e chegou a ser protagonista.

"Foi caindo a ficha aos poucos", conta Bernardo, em entrevista ao Correio, sobre o convite para retornar à casa que o revelou. "Estou muito feliz de estar de volta, e ainda mais nesse projeto tão grandioso, com um elenco desse peso."

De lá para cá, muita coisa mudou. "Na época de Malhação, eu não sabia nada. Estava engatinhando na arte. Hoje, me vejo mais maduro, tanto na vida quanto na carreira", avalia o ator, que, na Record, atuou em Pecado mortal, Os dez mandamentos, A terra prometida, Jezabel, além de Belaventura, novela de Gustavo Reiz que protagonizou ao lado de Rayanne Morais. "A casa apostou muito em mim, e eu sou muito grato a tudo e todos que convivi nesse tempo. Me entreguei e dei meu máximo enquanto estava lá".

O carioca vem colhendo elogios por sua performance como Igor, o treinador que se envolve emocional e fisicamente com os Roitman — principalmente com a poderosa Odete, vivida pela veterana Débora Bloch. "Vejo o Igor como um cara competitivo, que gosta de desafios. O caso com a Odete foi um deles. Ela quis, ele entrou no jogo", comenta o bonitão de 39 anos, sobre a trama quente que movimenta a novela das 21h.

Ao mesmo tempo, Bernardo destaca a profundidade do vínculo entre seu personagem e Afonso, interpretado por Humberto Carrão na adaptação assinada por Manuela Dias. "Igor é quase um psicólogo para ele. A relação vai muito além de personal e aluno."

Educação física

Formado em educação física, o artista trouxe à cena muito mais do que atuação. "Corporalmente, isso me ajudou muito. Já vivi aquele ambiente de academia, conheço bem essa rotina", afirma. A experiência também rendeu frutos durante a pandemia, quando ele lançou uma plataforma de treinos online — projeto que foi descontinuado por exaustão com as redes sociais. "Percebi que não tenho tanto esse dom blogueiro. Tinha hora que eu não sabia mais o que falar", brinca.

Durante esse período fora das telas, Bernardo chegou a considerar a hipótese de focar em negócios no Rio de Janeiro, mas a atuação sempre falou mais alto. "Nunca foi minha vontade abrir mão de ser ator. Mesmo nos momentos com menos trabalho, nunca parei de estudar", revela. A saída de seu empresário e a instabilidade do mercado contribuíram para o afastamento temporário. A volta à Globo, portanto, tem sabor de recomeço.

E a resposta do público não poderia ser mais animadora. "Outro dia, ouvi que eu estava acabando com a vida dos personais! Porque agora acham que as mulheres ricas querem se relacionar com eles", conta, aos risos. "Mas é sempre muito carinho nas ruas, o público brinca bastante com as situações da novela. Eu amo esse contato."

Para o futuro, Bernardo Velasco é direto: "Espero que seja só o começo de uma nova fase. Que Vale tudo seja a primeira de muitas novelas que virão dentro da emissora."

Bernardo Velasco, ator (foto: Fernanda Candido)

Entrevista com Bernardo Velasco

Este tem sido um grande retorno para a Globo após 12 anos. Qual foi a sua reação ao receber o convite para participar de Vale tudo?

A ficha foi caindo aos poucos! Muito feliz de estar de volta à casa que me revelou, e nesse projeto tão grandioso, com um elenco desse peso.

O que mais mudou de Malhação Conectados em 2012 para agora?

Nossa, acho que tudo! Tanto na parte da atuação como na vida de um modo geral. Me vejo mais maduro, tanto na carreira quanto na vida. Na época de malhação eu não sabia nada, estava engatinhando na arte. E foram 12 anos trabalhando mto, em novelas, teatro, tudo isso me fez estar mais preparado pra fazer um bom trabalho.

Você teve uma carreira sólida na Record antes de voltar para a Globo. Como foi sua passagem por lá?

Foi incrível! Quase não saí do ar enquanto estive lá. Fui emendado novelas, personagens. Cheguei a fazer um protagonista. A casa apostou muito em mim e eu sou muito grato a tudo e todos que convivi nesse tempo. Me entreguei e dei meu máximo enquanto estava lá.

Seu personagem, Igor, é um treinador esportivo e tem uma relação interessante com o herdeiro dos Roitman. Como foi desenvolver esse personagem?

Eu vejo muito o Igor quase que um psicólogo, amigo intimo do Afonso. Já tivemos conversas profundas, sobre o relacionamento dele, sobre o trabalho na empresa da família. Então vejo que a relação deles não é só personal/aluno e sim existe ali uma relação de amizade, parceria.

Igor é um profissional sério, que cuida dos treinos de Afonso, mas não resistiu a uma conexão romântica com a mãe dele, Odete Roitman. Como foi o desenvolvimento dessa dualidade?

Na minha construção, eu pensava no Igor como um personal bem sucedido e muito competitivo. Isso mexe com ele. Ele gosta de desafios. Acho que o Igor paga pra ver muita coisa, e é capaz de fazer coisas por isso. O caso com a Odete foi algo que ele pagou pra ver. Ela estava ali, querendo, e ele entrou no jogo. Por que não? Uma mulher linda, poderosa, bem sucedida!

Além de ator, você é formado em educação física. Como foi usar essa habilidade para desenvolver o personagem Igor?

Corporalmente me ajudou muito. O fato de já ter vivido em um salão de academia, já ter estado ali, ajuda bastante. Assim como na construção dessa relacão personal e aluno. Eu já tinha esse entendimento, e quando conversamos, eu e o (Humberto) Carrão, víamos que os dois são amigos também.

Você chegou a investir em uma plataforma de treinos online antes da novela. Ainda tem planos de voltar para essa área?

Não é algo que eu pense nesse momento. Inclusive foi algo que surgiu por conta da pandemia, durante a pandemia. Para trabalhar com online você tem q estar ativo nas redes 24/7, e isso na época foi me desgastando, por isso resolvi parar. Tinha que estar o dia inteiro ali gerando conteúdos e chegava uma hora que eu já não sabia mais o que falar. Não tenho tanto esse dom blogueiro! rs

Nos últimos tempos, você pensou em abrir mão da carreira de ator para focar no seu negócio no Rio de Janeiro. Como foi tomar a decisão de voltar para a atuação e como pretende conciliar agora?

Na verdade, nunca foi minha vontade abrir mão da carreira de ator, mas tive uma fase com menos trabalho, acabei também perdendo meu empresário, isso foi outro fato que me deu uma afastada. Mas meu desejo sempre foi voltar a trabalhar como ator. Tanto que nunca parei de estudar.

Como foi a reação do público quando você começou a gravar Vale tudo? Já encontrou pessoas nas ruas que o reconheceram como Igor?

Uma que eu ouvi recente foi que eu estava acabando com a vida dos personais. Por que agora eles acham que as mulheres ricas querem se relacionar com eles, rs! Sempre recebi muito carinho de quem me reconhece nas ruas, brincam bastante com situações da novela, é bem gostoso esse contato. Eu amo!

O que você espera para a sua carreira após essa volta para a Globo?

Espero que seja longa! Que volte a ser uma crescente! Espero que Vale tudo seja só a primeira novela de muitas outras dentro da emissora!