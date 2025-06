Feira do Livro de Brasília chega aos últimos dias de programação

Feira do Livro de Brasília, no Complexo Cultural da República, encerra atividades neste sábado (13/6) - (crédito: Michel Medeiros)

O grupo musical Nata do Lixo e o escritor Tony Marcelo Gomes de Oliveira, que lança Preexistências Geográficas de Brasília, são duas das atrações do encerramento da Feira do Livro de Brasília. A mostra gratuita, realizada no Complexo Cultural da República, chega, nesta sexta-feira (13/6) e no sábado (14/6), aos últimos dias.

Leia também: Cia Lumiato estreia espetáculo 'Iara – O Encanto nas Águas' na França

Formada por músicos cearenses radicados em Brasília, a banda Nata do Lixo se apresenta nesta sexta, às 20h. “É uma oportunidade de expor a música nordestina para um público que consome cultura e valoriza o fazer artístico”, diz o integrante da banda João Marinho. As canções remontam à “literatura de cordel” e à “esperança do sertanejo”, como nas poesias de Patativa do Assaré, destaca Marinho.

Leia também: Música de Connie Francis viraliza 63 anos após o lançamento

O tema da atual edição do evento, Meio Ambiente e Sustentabilidade, é o eixo que norteia Preexistências Geográficas de Brasília. Fruto do trabalho de pesquisa de Tony Marcelo, o livro reúne estudos cartográficos do território brasiliense anteriores à construção da cidade e que, por muito tempo, permaneceram desconhecidos. “Isso tudo é interessante porque a gente contribui para dar elasticidade histórica a Brasília e para de falar dela a partir da subjetividade.” Ele explica que estudos e documentação, relatados no livro, embasaram a escolha por fundar a cidade no Planalto Central, não apenas a história mitológica do sonho de Dom Bosco.

Leia também: Companhia Bailarinos de Brasília faz audições neste sábado (14/6)

Além das duas atrações, rodas de conversa e oficinas fazem parte da programação final da feira. A iniciativa da Câmara do Livro do Distrito Federal, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do DF (SEMA-DF), começou no dia 5 de junho e vai até amanhã (14/6). Confira o cronograma:

Sexta-feira (13/6):

19h – Nave poética

19h – Lançamento Preexistências Geográficas de Brasília

20h – Show: Nata do Lixo, em homenagem aos seus 80 anos do artista

Sábado (14/6):



9h às 21h – Exposição coletiva 09h às 11h

11h – Música infantil: Giroflê, Giroflá, com Ana Béa

11h – Oficina de criação de tintas naturais/artesanais: Alquimia das cores naturais, com Jeff Duprado

11h – Coral Infantil: Colégio Mackenzie

14h – Narrativas de bolso: Vídeos criativos na palma da mão, com Luis Borges

15h – Aventuras de Goyá na Agrofloresta, com Dielle Mendes

15h – Oficina de desenho e criação de HQ, com o quadrinista Luissandro Almeida

15h às 16h – Do papel à materialidade: A construção Visual de um livro, com Daniel Pereira dos Santos

16h – Narrativas de bolso: Vídeos criativos na palma da mão, com Luís Borges

16h – Bate-papo: Lições das árvores a partir de seu sistema de comunicação

19h – Haynna convida Anna Moura: Entre Letras e Músicas

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco