Cia Lumiato estreia espetáculo 'Iara – O Encanto nas Águas' na França

A Cia Lumiato apresenta o espetáculo Iara – O Encanto nas Águas no 28º Festival de l’Imaginaire nos dias 18 e 19 de junho. A turnê francesa inclui duas apresentações: quarta-feira (18/6), em Vitré, como parte da exposição Marionnettes. Personnages et récits d’Asie; e quinta-feira (19/6), no Théâtre de l’Alliance Française, em Paris.

Leia também: O ‘comeback’ do TXT para julho após hiato

O festival celebra a diversidade artística global e reúne representantes de países como Argentina, Síria, Armênia e Espanha.

Leia também: As novidades sobre o novo álbum de Rosalía

Iara – O Encanto nas Águas estreou em 2014, tendo sido premiado como Melhor Direção, Melhor Dramaturgia e Melhor Trilha Sonora no Prêmio Sesc do Teatro Candango, Melhor Espetáculo Estrangeiro na premiação argentina Atina e Melhor Espetáculo de Teatro de Animação no 43º FENATA, em Ponta Grossa, no Paraná.

Leia também: Os detalhes sobre o novo álbum de Karol G

A trama conta a história da relação familiar de uma indígena com a família, partindo do conflito, inveja e competitividade entre os irmãos com a figura feminina da protagonista, que posteriormente é transformada em sereia como uma maldição. “O espetáculo conta uma versão que não é tão romantizada como as sereias europeias e tampouco a ideia dessa sereia romantizada aqui no Brasil, nesse caso, em uma trama que foi utilizando a Amazônia como plano de fundo”, explica o diretor Alexandre Fávero.

Leia também: Música de Connie Francis viraliza 63 anos após o lançamento

A escolha pela Amazônia se deu pela vontade de trazer a relação com a ancestralidade e brasilidade. Iara é uma mitologia relacionada com a água, enquanto as sereias dos mitos universais e europeus estão relacionadas ao ar. São entidades voadoras, não necessariamente uma mulher com um rabo de peixe. É uma mistura dessas relações, culturas e mitos que vão se transformando na medida que as histórias vão percorrendo as fronteiras”, comenta.

Leia também: Como está a relação entre Justin Bieber e Scooter Braun

Feito com dois atores sombristas, o espetáculo de luz e sombra é feito de forma experimental: parte do escuro e silêncio, entendido pela produção como o ambiente mais favorável para trabalhar. “Essa história conta com a dramaturgia onde o espaço está sempre em movimento, permitindo possibilidades para a construção e desconstrução dessas imagens ao vivo, que é a característica principal do teatro de sombras.”

Leia também: Natália Timerman é convidada da Platô para encontro literário nesta sexta

Iara – O Encanto nas Águas integra festivais internacionais desde 2017, principalmente em eventos argentinos, país natal de Soledad Garcia, uma das fundadoras da Cia Lumiato e atriz sombrista do espetáculo. Desde 2023, já foi apresentado nos Estados Unidos, Taiwan e Espanha.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel