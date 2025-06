Miley Cyrus confessa que falar sobre sexo prejudicou sua vida amorosa: "Perdi tudo"

Miley Cyrus refletiu sobre sua "expressão sexual" ao longo dos últimos anos, e admitiu que sua personalidade forte por falar abertamente sobre sexo após deixar a personagem Hannah Montana ocasionou prejuízos à sua vida amorosa.

"Perdi tudo"

Durante participação no podcast Reclaiming with Monica Lewinsky, exibido nesta última terça-feira (10), a cantora americana desabafou: "Perdi tudo na minha vida pessoal naquela época por causa das escolhas que eu estava fazendo profissionalmente. Se eu continuasse me vestindo ou agindo de uma certa maneira, meus relacionamentos desmoronavam", iniciou.

"Ninguém queria namorar comigo porque não queria estar com uma mulher cuja expressão sexual não era para eles. Era como se fosse compartilhada com o mundo. Não dava certo porque eu estava compartilhando uma parte de mim que os homens queriam que fosse guardada somente para eles", apontou Miley Cyrus. Segundo ela, chegou uma época em que não conseguia "ver meu pai e olhá-lo nos olhos e não me sentir super envergonhada".

"Houve uma época em que meu irmão e minha irmã não queriam ir à escola por se sentirem humilhados por serem meus parentes. Lembro-me de meu irmão dizer, em certo momento: ‘Eu não te julgo, mas você entende o quanto é difícil para mim ir à escola e você ser minha irmã?'", lembrou a cantora.