Atriz de Gossip Girl posa nua para comemorar 60 anos

Elizabeth Hurley surpreendeu seus seguidores ao celebrar seu aniversário de 60 anos com um post ousado nas redes sociais. A atriz, conhecida por sua participação em Gossip Girl, posou nua em uma foto publicada no Instagram e escreveu um texto de agradecimento repleto de emoção e conquistas pessoais.

Na legenda da imagem, Liz destacou os marcos que marcaram seu ano: "Feliz aniversário para mim! Este ano já foi uma viagem alucinante; o meu 30º ano de trabalho com a Estée Lauder Companies, o meu 30º ano como Embaixadora Global da Campanha contra o Cancro da Mama da companhia, o 20º aniversário da Elizabeth Hurley Beach e… estou apaixonada", revelou. "Sinto-me muito abençoada e grata por ter os melhores amigos e família do mundo. Foto tirada esta tarde… no meu traje de aniversário xxx".

Liz Hurley está atualmente em um relacionamento com o cantor Billy Ray Cyrus, pai de Miley Cyrus, e parece viver uma fase plena da vida. Nos comentários, a atriz recebeu inúmeras mensagens de carinho, incluindo a do filho, Damian Hurley, de 23 anos: "Hahahah EU TE AMO. Feliz aniversário, mamãe xxx".

Outros seguidores também deixaram elogios: "Você está fantástica como sempre. Feliz aniversário" e "Mulher incrível, rosto incrível, corpo incrível. Você espalha positividade. Feliz aniversário".

Além de atriz, Liz é modelo e empresária, e segue mostrando que idade não é obstáculo para se sentir bem, confiante e feliz consigo mesma.

