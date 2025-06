Prestes a completar 48 anos, Camila Pitanga abre o jogo sobre procedimentos estéticos

"Não tenho nenhum", diz Camila Pitanga sobre procedimentos estéticos - (crédito: Reprodução/Instagram via Observatorio dos Famosos)





Camila Pitanga, prestes a completar 48 anos no próximo sábado (14), chamou a atenção dos fãs ao falar com naturalidade sobre sua relação com a aparência. Em resposta a um seguidor que perguntou sobre seus procedimentos estéticos, a atriz foi direta: "Não tenho nenhum".

Não tenho nenhum ???? https://t.co/SqaSqhjIfk — Camila Pitanga (@CamilaPitanga) June 11, 2025

A resposta, dada em uma interação nas redes sociais na última quarta-feira (11), viralizou no X (antigo Twitter), onde outros internautas reagiram com bom humor e admiração. "Gata, nem um colagenozinho?", brincou uma seguidora. "Queremos a lista de creminhos, então", pediu outra. Já alguns comentários refletiram sobre a beleza natural da artista: "O jeito que você humilha as pessoas é diferente" e "É para poucas mesmo, viu?".

A curiosidade em torno dos segredos de beleza de Camila cresceu especialmente após sua participação na novela Beleza Fatal, em que interpreta Lola, uma personagem obcecada por procedimentos faciais. A caracterização gerou até confusão entre fãs, que acreditaram que a atriz teria feito intervenções estéticas de verdade.

Com bom humor, ela esclareceu a situação: "Agora, eu vou mexer a minha cara inteira… Mentira!", disse em entrevista. Em seguida, completou: "Eu me vi totalmente mexida. Serviu muito bem para a Lola, mas aqui é natureza aos 47 anos."

Camila ainda refletiu sobre o tema: "Cada um sabe o que quer para si, o que se sente bem, como se sente bem, o que vê como beleza. Mas o que a Lola valoriza como beleza e poder, como status social, não é a minha parada. Mas que delícia poder performar isso em cena, que gostoso poder viver isso também."

A atriz, que sempre se posicionou com autenticidade, segue inspirando o público com sua visão madura e saudável sobre beleza e envelhecimento.



