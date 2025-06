A reconciliação familiar de Miley Cyrus

Miley Cyrus, aos 32 anos, falou abertamente sobre os desafios e reaproximações dentro de sua família durante uma participação sincera no podcast Reclaiming with Monica Lewinsky. A cantora revelou detalhes delicados sobre o afastamento que viveu com pais e irmãos nos últimos dez anos — e como conseguiu reconstruir os laços sem a mediação de terapia.

Em meio à divulgação do novo álbum Something Beautiful, Miley compartilhou que a convivência familiar passou por momentos conturbados. “Houve um tempo em que metade da família não se falava. Isso mudou quando decidimos conversar de verdade”, disse ela. Para a artista, o ano de 2025 marcou uma virada. “Fui muito leal à minha mãe, como acontece com muitos filhos após a separação dos pais.”

A separação entre Billy Ray Cyrus e Tish Cyrus, oficializada em 2022 após quase três décadas de casamento, foi um dos episódios que mais impactaram a dinâmica familiar. A tensão aumentou após Tish engatar um relacionamento com o ator Dominic Purcell, ex-namorado de sua filha Noah Cyrus — o que ampliou o abismo entre alguns membros da família.

Miley fez questão de destacar como os conflitos não resolvidos foram se acumulando ao longo dos anos. “Quando você deixa as coisas passarem, sem conversar, elas viram um emaranhado emocional difícil de desatar. Um dia você acorda e percebe que dez anos se passaram”, refletiu.

Sem recorrer à terapia familiar, a ex-estrela da Disney optou por um caminho mais espontâneo para a reconexão. “Simplesmente me coloquei à disposição. Falei: ‘Estou aqui. Você está aqui. Vamos nos divertir e ver aonde isso nos leva’. Foi pela leveza que encontrei espaço para o diálogo.”

Com bom humor, ela admitiu que reunir todos em uma sessão de terapia provavelmente teria gerado mais conflitos. “Somos tão caóticos que colocar todo mundo numa sala seria o cenário perfeito para uma guerra. Optamos por levantar a bandeira branca.”

A cantora também revelou que parte da tensão vivida especialmente com seu pai, Billy Ray, se transformou em inspiração musical. Ela está trabalhando em um novo álbum, que incluirá a faixa Secrets, escrita em homenagem a ele. “Essa música fala sobre o desejo de ser a pessoa em quem ele pode confiar, até nas situações mais difíceis.”

Como 2013 impactou a vida e carreira de Miley Cyrus

A cantora Miley Cyrus, 32 anos, abriu o coração sobre os desafios que enfrentou ao assumir uma postura mais livre e aberta em relação à sua sexualidade após deixar para trás a imagem da personagem Hannah Montana, da Disney. Em participação no podcast Reclaiming, apresentado por Monica Lewinsky, a artista relembrou os efeitos colaterais dessa transformação, especialmente em sua vida amorosa e familiar.

Durante a conversa, Miley contou que suas escolhas artísticas e comportamentais nos anos seguintes ao fim da série infantil não foram bem recebidas por possíveis parceiros românticos. “Perdi tudo na minha vida pessoal naquela época por causa das escolhas que eu estava fazendo profissionalmente”, revelou. Segundo ela, sua expressão sexual era interpretada como algo que deveria ser exclusivo de uma relação íntima, o que gerava desconforto. “Ninguém queria namorar comigo porque não queria estar com uma mulher cuja expressão sexual não era para eles”, afirmou.

Entre os momentos que marcaram essa fase, Miley citou o lançamento de Wrecking Ball em 2013 — cuja repercussão foi impulsionada por sua performance ousada no clipe, no qual aparece nua e lambe uma marreta — e sua apresentação no VMA do mesmo ano, quando fez twerking ao lado do cantor Robin Thicke. Esses episódios, embora fundamentais para sua reinvenção artística, também trouxeram tensões dentro de casa.

A cantora revelou que seu comportamento na época abalou a relação com os familiares. “Era difícil chegar em casa, ver meu pai e olhá-lo nos olhos sem me sentir super envergonhada”, confessou. Além disso, seus irmãos teriam enfrentado dificuldades na escola devido à exposição midiática e julgamentos relacionados à imagem pública de Miley. “Lembro de meu irmão dizer: ‘Eu não te julgo, mas entende o quanto é difícil ir à escola e você ser minha irmã?’”, contou, emocionada.