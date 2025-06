Como 2013 impactou a vida e carreira de Miley Cyrus

A cantora Miley Cyrus, 32 anos, abriu o coração sobre os desafios que enfrentou ao assumir uma postura mais livre e aberta em relação à sua sexualidade após deixar para trás a imagem da personagem Hannah Montana, da Disney. Em participação no podcast Reclaiming, apresentado por Monica Lewinsky, a artista relembrou os efeitos colaterais dessa transformação, especialmente em sua vida amorosa e familiar.

Durante a conversa, Miley contou que suas escolhas artísticas e comportamentais nos anos seguintes ao fim da série infantil não foram bem recebidas por possíveis parceiros românticos. “Perdi tudo na minha vida pessoal naquela época por causa das escolhas que eu estava fazendo profissionalmente”, revelou. Segundo ela, sua expressão sexual era interpretada como algo que deveria ser exclusivo de uma relação íntima, o que gerava desconforto. “Ninguém queria namorar comigo porque não queria estar com uma mulher cuja expressão sexual não era para eles”, afirmou.

Entre os momentos que marcaram essa fase, Miley citou o lançamento de Wrecking Ball em 2013 — cuja repercussão foi impulsionada por sua performance ousada no clipe, no qual aparece nua e lambe uma marreta — e sua apresentação no VMA do mesmo ano, quando fez twerking ao lado do cantor Robin Thicke. Esses episódios, embora fundamentais para sua reinvenção artística, também trouxeram tensões dentro de casa.

A cantora revelou que seu comportamento na época abalou a relação com os familiares. “Era difícil chegar em casa, ver meu pai e olhá-lo nos olhos sem me sentir super envergonhada”, confessou. Além disso, seus irmãos teriam enfrentado dificuldades na escola devido à exposição midiática e julgamentos relacionados à imagem pública de Miley. “Lembro de meu irmão dizer: ‘Eu não te julgo, mas entende o quanto é difícil ir à escola e você ser minha irmã?’”, contou, emocionada.

Como Miley Cyrus voltou a cantar músicas de ‘Hannah Montana’

Depois de mais de uma década longe do universo de Hannah Montana, Miley Cyrus revelou recentemente que agora tem autorização oficial para voltar a interpretar músicas do icônico seriado da Disney Channel — algo que, até pouco tempo, era proibido.

Durante sua participação no podcast Every Single Album, a artista, hoje com 32 anos, compartilhou uma revelação surpreendente: “Depois que saí da Disney, não tive permissão para cantar nenhuma música de Hannah Montana”. Apesar de não ter intenção de incluir sucessos como “The Best of Both Worlds” em seus shows ao lado de hits como “Wrecking Ball”, Cyrus confessou que sentia tristeza por não poder revisitar um capítulo tão marcante de sua carreira. “Aquelas canções têm minha voz, meu rosto, e mesmo assim eu não podia cantá-las”, disse.

A situação mudou em 2024, quando Miley foi reconhecida como uma Lenda da Disney — a homenageada mais jovem da história do título. Segundo a própria cantora, esse reconhecimento abriu portas: “Depois da homenagem, me foi concedida a permissão de tocar essas músicas no futuro, o que é muito especial para mim”.

A personagem que marcou uma geração surgiu em 2006, quando Miley tinha apenas 13 anos. Hannah Montana, que durou quatro temporadas até 2011, narrava a vida de uma adolescente que levava uma vida dupla como estudante comum e popstar famosa. O elenco contava ainda com Billy Ray Cyrus, pai de Miley também na vida real, Jason Earles, Emily Osment e Mitchel Musso.

Além da série, o sucesso se estendeu para os palcos com a turnê Best of Both Worlds entre 2007 e 2008, e culminou no lançamento do longa Hannah Montana: O Filme em 2009. Durante esse período, a personagem lançou diversos álbuns e singles de grande repercussão, como “Nobody’s Perfect”, “Rockstar” e “We Got the Party”.

Na cerimônia da D23 em Anaheim, onde recebeu o título de Lenda da Disney, Miley se emocionou ao agradecer aos fãs e à própria personagem. “Em muitos sentidos, esse prêmio é para Hannah e para todos que fizeram parte desse sonho. Como a própria lenda diria: ‘Essa é a vida’”, declarou.

Embora não haja confirmação de um retorno oficial da personagem, Miley já deixou claro em entrevistas anteriores que guarda a famosa peruca loira — e que está aberta a uma possível “ressurreição” da estrela pop. “Ela precisa de uma repaginada, está presa em 2008”, brincou em 2020. “Mas a oportunidade certa vai aparecer”.