Música de Connie Francis viraliza 63 anos após o lançamento

A música Pretty Little Baby domina a trilha sonora dos vídeos curtos nas redes sociais, especialmente no TikTok. Se você é cronicamente on-line, com certeza já ouviu a canção. Quem dá voz à composição é a cantora Connie Francis, de 87 anos, que agradeceu pela visibilidade após 63 anos do lançamento.

Connie criou um perfil no TikTok apenas para agradecer a todos que fizeram a música alcançar 10 bilhões de visualizações na plataforma. “Muito obrigada a todos pela linda recepção que vocês deram para Pretty Little Baby. Estou muito feliz em fazer parte da comunidade do TikTok e compartilhar esse momento com vocês!”, escreveu.

“Estou pasma e empolgada com toda essa repercussão”, afirmou Connie no vídeo. “Pensar que uma canção que gravei há 63 anos está encantando novas gerações de ouvintes é realmente emocionante para mim.”

O perfil de Connie no TikTok, com mais de 122 mil seguidores, tem apenas dois vídeos. Na segunda publicação, a cantora dubla a própria música acompanhada de seu cachorro. “Primeira vez que dublamos essa minha gravação de 63 anos atrás!”, comemorou.

Conforme a Billboard, a faixa acumula 10 bilhões de visualizações na rede social. No Spotify, Pretty Little Baby totaliza 14 milhões de reproduções globais, chegando ao 67º lugar no Top 100 Global.

Connie fez sucesso nos anos 1950. Ela também é responsável pela canção Stupid Cupid, que ganhou até uma versão brasileira adaptada por Celly Campello.