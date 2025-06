"MindsEye" tropeça na largada: o "rival de GTA" chega cheio de bugs

MindsEye, jogo de mundo aberto e tiro tático produzido pelo ex-presidente da Rockstar North, Leslie Benzies, inaugurando o estúdio da Build a Rocket Boy, foi lançado na terça-feira (10/6) para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Porém, o que era para ser um rival forte dos jogos de mundo aberto da indústria, acabou chamando atenção por outro motivo. Vários jogadores e críticos reportaram a falha de polimento no jogo, como baixa performance e bugs constantes.



Desempenho ruim

MindsEye tem sérios problemas de performance, atingindo dificilmente 60 quadros por segundo, principalmente em sua resolução mais baixa de gráficos. O canal GamesNHardware demonstrou o desempenho de uma placa RTX 5060, uma das mais poderosas já produzidas rodando o jogo.

O vídeo só demonstra como maior a qualidade, menos quadros o jogo suporta rodar de forma lisa. O problema foi atribuído à quantidade de recursos que o jogo pode gastar com certa de 19GB para manter a qualidade gráfica, e que não é justificada já que a performance é problemática, para dizer o mínimo.

A Polêmica dos Streamers

Parte do marketing do jogo, era ter algumas transmissões em parceria com alguns influenciadores da Twitch e além de cancelar muitas delas, alguns poucos streamers fizeram lives no dia do lançamento e, além do público, as redes sociais apontaram que eles não poderiam “falar mal” do jogo durante a transmissão. Mas mesmo com a cláusula da Build a Rocket no contrato de patrocinou, durante a transmissão vários influenciadores sofrem com travamentos constantes, queda de performance e bugs diversos.

DarkViperAU, streamer da Twitch, não conseguiu segurar o riso quando o próprio público do influenciador agradeceu por ele parar de jogar Mindseye.

Sponsored MindsEye streamer can't keep it together when telling viewers where they can buy the game. pic.twitter.com/kdR3EuGims — AmericanTruckSongs9 (@ethangach) June 11, 2025

Reembolsos

Devido ao quão forte a repercussão negativa ficou, a Sony, que tem uma política rígida e raramente concede reembolsos sobre os produtos da loja de games, resolveu abrir uma exceção para MindsEye e começou a devolver o dinheiro dos jogadores que fizerem o pedido de reembolso na plataforma.

A única outra vez que Sony fez essa mobilização durante um lançamento foi com Cyberpunk 2077 em 2020, na época ainda disponível apenas na oitava geração de consoles, quando o jogo ficou disponível para jogar no PlayStation 4 em sua primeira versão, era praticamente injogável com a quantidade de problemas que tinha. Por causa da onda de reembolsos, Cyberpunk até foi removido da loja digital da Sony e só posteriormente retornou para ser adquirido na plataforma.

Prometeram consertar

Ciente dos problemas, a Build a Rocket Boy, além de já ter lançado uma atualização inicial, emitiu uma nova através da página do Reddit do jogo anunciando que “os desenvolvedores estão trabalhando sem parar” para corrigir os problemas do jogo:

"Obrigado gentilmente a todos vocês que se juntaram a nós como pioneiros no primeiro dia. Entendemos que os requisitos mínimos atuais são muito altos, mas nossa equipe de engenharia está trabalhando sem parar para melhorar o desempenho em hardware convencional, bem como em consoles, integrando as melhorias de desempenho no Unreal Engine V5.6. Forneceremos o cronograma de atualização do patch 3, incluindo essas melhorias, nas próximas 24 horas."



Entre as correções, uma série de melhorias será feita para corrigir a performance do jogo, focadas principalmente nos consumidores que adquiriram a versão de PC do jogo.



MindsEye está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.