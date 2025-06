Companhia Bailarinos de Brasília faz audições neste sábado (14/6)

A Companhia Bailarinos de Brasília realizará, nesta sábado (14/6), às 14h, audições para a seleção de novos membros para compor a equipe. Elas serão feitas na sala 4 do Centro de Dança do Distrito Federal. A ação é uma parceria do Instituto SuperArte com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

O objetivo da audição é selecionar bailarinos com idades a partir de 18 anos que queiram seguir carreira profissional na área. Os candidatos participarão de aulas de ballet clássico, técnica de ponta, variações de repertório e dança contemporânea.

Os selecionados pela Companhia receberão salário de R$3.000 mensais. Os treinos da Companhia são realizados de segunda à sábado, das 9h às 16h30. A ação tem como finalidade a valorização da formação dos bailarinos brasilienses, oferecendo oportunidades profissionais e uma possível vaga na Companhia Bailarinos de Brasília.

Serviço

Audição para bailarinos profissionais

Companhia Bailarinos de Brasília. Neste sábado (14/6), às 14h, na sala 4 do Centro de Dança do Distrito Federal (Setor de Autarquias Norte). Inscrições pelo site.