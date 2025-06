Peça 'Deu a louca na I.A' brinca com a relação entre humanos e máquinas

Nos palcos da capital há mais de 20 anos, a Cia de Comédia G7 chega à última semana do seu espetáculo inédito Deu a louca na I.A, que reuniu mais de 7 mil espectadores desde a estreia no dia 26 de abril. Com cinco esquetes, o espetáculo busca refletir sobre as relações entre humanos e máquinas e os possíveis futuros dessas interações.

Com apresentações hoje amanhã, às 19h, no Teatro La Salle, os atores Felipe Gracindo, Félix Saab e Rodolfo Cordón recebem Leo Avelar, como convidado para o espetáculo. As esquetes falam de robôs aspiradores que se revoltam contra os humanos, drones perseguidores, relógios inteligentes com crise existencial, viagem no tempo e inteligência artificial especializada em relacionamentos amorosos. A peça é finalizada com uma cena de karaoke e conta com a participação da plateia.

Para Felipe Gracindo, ator, existe uma grande preocupação do grupo no tema abordado em cada espetáculo. A busca é achar um assunto com relevância social, cultural e que tenha certo ineditismo. " Foi assim que a gente chegou à inteligência artificial. A preocupação era abordar esse tema de forma cômica e que passasse uma reflexão, para não ser apenas uma comédia, mas que traga algo positivo, algo em que você saia pensando", destaca o ator.

Chegando ao fim da temporada, Felipe se sente grato e com sensação de dever cumprido de ter tido todos os espetáculos lotados. "Nós, como artistas, desejamos a felicidade de ver nossa casa cheia, o teatro lotado, as pessoas saindo felizes, batendo palma de pé", afirma. O ator comenta que Brasília é a casa do grupo e se sente satisfeito de alegrar a cidade. "É mais do que um berço para nós, é a nossa casa, literalmente.O lugar que a gente ama viver e a gente trabalha para deixar essa cidade mais feliz, para que as pessoas tenham não só uma opção de entretenimento na cidade, mas um lugar de encontro para toda a família", comenta.

Prestes a chegar aos 25 anos de grupo, Felipe percebe a fase atual como uma chegada à maturidade. "Essa longevidade e essa grande experiência prática, quase todos os finais de semana em cartaz, nos deu uma maturidade cênica. Os espetáculos são pensados com mais cuidado, mais projetados. Essa maturidade é importante para que a gente crie espetáculos que façam o público sair transformado. É uma missão bem bonita nossa de levar comédia, humor e transformação social por meio da arte", finaliza Felipe Gracindo.

Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco*



Deu a louca na I.A

Hoje e amanhã, no Teatro La Salle (906 Sul). Ingressos a partir de R$ 30 (meia entrada) no site oficial do G7. Classificação indicativa: 14 anos.