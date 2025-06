CineFestival Internacional de Ecoperformance reúne artistas na UnB

O V CineFestival Internacional de Ecoperformance (IEFF) chegará a Brasília nesta segunda-feira. A Universidade de Brasília (UnB) e o Cine Brasília serão palcos das discussões sobre meio ambiente e ecologia promovidas pelo evento.

Essa edição é a primeira sediada em Brasília, e traz na programação a exibição de 44 curtas-metragens produzidos em 24 países. A curadoria do evento foi realizada pela coreógrafa Maura Baiocchi e pela atriz Mônica Bernardes.

"Com a proposta do festival, que tematiza de forma poética nossas relações com o meio ambiente, retorno não somente à cidade em que iniciei minha trajetória artística, mas também ao lugar onde cunhei o conceito de ecoperformance em 2009. Será um grande prazer compartilhar a impactante programação do festival com o público brasiliense", explica Maura.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A coreógrafa Giselle Rodrigues, também coorganizadora do IEFF em Brasília e que também coordena o Núcleo Experimental em Movimento da UnB, participará da abertura do evento e destaca os objetivos:"Estamos confiantes de que vamos ter um público bem diverso, tanto de artistas quanto pessoas interessadas nessa temática da ecologia."

A coorganizadora ressalta a importância do fomento à Eco Performance do evento: "A nossa ideia é o evento incentive as pessoas que trabalham, aqui em Brasília, de alguma maneira com performance em espaços abertos ou em diálogo com a natureza, e que isso seja mais um estímulo para que elas, de fato, invistam na linguagem da EcoPerformance."

"O evento dialoga muito com o momento que a gente vive, com a crise climática atual. É uma outra perspectiva de ver essas problemáticas que temos enfrentado, a partir de um olhar crítico, mas ao mesmo tempo poético. O festival não traz só a Eco Performance, mas tem a Eco Animação, Eco Documentários, ou seja, ele está abordando esse tema por uma série de outras linguagens também", completa Rodrigues.

A programação do primeiro dia de evento em Brasília tem início com o Seminário de Ecoperformance. Ao longo do dia, o Festival contará com a participação de nomes como Wolfgang Pannek, diretor de produção do festival; e a exibição de curtas internacionais. Durante a tarde, as curadoras do evento, Maura e Mônica ministrarão uma oficina.

Maura fala sobre a oficina: "A oficina Ecoperformer e SimbioCena é uma introdução aos conceitos e as práticas básicas da ecoperformance que visa a superação do paradigma antropocêntrico vigente nas artes performativas e audiovisuais atuais que chamamos de AntropoCena."

Já no Cine Brasília, a programação será constituída da exibição de curtas-metragens ao longo dos últimos dois dias de evento.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

V IEFF — CineFestival Internacional de Ecoperformance — Edição Brasília

De segunda-feira (16/6) à sábado (21/6), na Universidade de Brasília (Campus Darcy Ribeiro), nos dias 16/6 e 17/6 a partir das 10h; e no Cine Brasília nos dias 20/6 e 21/6, a partir das 18h. Entrada gratuita.

Confira a programação completa pelo link: www.ecoperformance.art.br.