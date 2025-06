Mari Palma assume namoro com humorista após um ano juntos

A jornalista Mari Palma, de 36 anos, está vivendo uma nova fase em sua vida amorosa. Após o fim de seu casamento com o também jornalista Phelipe Siani, em 2023, ela assumiu publicamente um novo relacionamento. O escolhido é o humorista Osmar Campbell, de 37 anos, com quem já está há um ano. A revelação do namoro foi inicialmente divulgada em junho de 2024 pela colunista Fábia Oliveira, e agora o casal decidiu tornar a relação pública.

Em uma publicação especial para o Dia dos Namorados, na quinta-feira (12), Mari compartilhou com seus seguidores um pouco da felicidade que está vivendo ao lado de Osmar. "Algumas amigas me disseram que nunca me viram sorrir tanto. Amigos teus também já me disseram que nunca te viram tão feliz. E sei lá, acho que eles são tão certos. Obrigada por esse encontro tão maravilhoso", escreveu a jornalista, demonstrando o quanto o relacionamento tem lhe feito bem.

Osmar Campbell, além de atuar como comediante em espetáculos de stand-up e produções exibidas no Disney+, também se dedica ao empreendedorismo. Dono de uma loja especializada em jogos de tabuleiros modernos, ele concilia sua carreira artística com o negócio próprio. Natural do Pará, atualmente reside em São Paulo, onde divide sua rotina entre o humor e o comércio.

Este é o primeiro relacionamento de Mari Palma a ganhar visibilidade desde o término com Siani, o que despertou a curiosidade e o carinho dos fãs. Nas redes sociais, os dois têm recebido inúmeras mensagens de apoio e felicitações, refletindo a alegria que ambos estão vivendo neste novo capítulo de suas vidas.

