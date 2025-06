Análise: 'Rainbow six siege X' traz fôlego à franquia com modo inédito

A Ubisoft dá um novo fôlego à sua principal franquia de tiro tático com o lançamento de Rainbow Six Siege X. A atualização representa uma das maiores reformulações do jogo desde do lançamento original, em 2015, com uma proposta que mescla acesso ampliado, mudanças profundas na jogabilidade e uma modernização visual marcante.

Agora disponível gratuitamente para novos jogadores em todas as plataformas, Siege X oferece uma porta de entrada acessível e robusta. O acesso gratuito garante modos como Partida Rápida, Sem Colocação, Deathmatch, Dual Front, tutoriais, treinamento e até partidas personalizadas. Por outro lado, os modos competitivos — Por Colocação e Copa Siege — continuam exclusivos para quem optar por uma das versões pagas (com preço-base de R$ 99,99). Agentes adicionais também estão disponíveis conforme o progresso do jogador nos tutoriais e desafios iniciais.

Ação em dobro no modo 6v6

A grande estrela da atualização é Dual Front, um modo permanente 6v6 que redefine a dinâmica clássica do jogo ao permitir que jogadores combinem agentes atacantes e defensores em um mesmo time. O objetivo é simples, mas exige estratégia: tomar os setores inimigos enquanto defende os seus. Durante a partida, eventos aleatórios oferecem vantagens a quem completar tarefas especiais, ampliando a complexidade e o dinamismo do combate.

O objetivo é simples, mas exige estratégia: tomar os setores inimigos enquanto defende os seus (foto: Divulgação/Ubisoft)

O modo acontece em um mapa exclusivo, Distrito, uma área urbana dividida em duas metades contrastantes: uma moderna e corporativa, e outra degradada e grafitada. Com ambientes externos jogáveis e um setor neutro central altamente disputado, o mapa estimula movimentações rápidas e imprevisíveis.

Destruição inteligente e liberdade tática

Com a atualização, Siege X introduz novos elementos destrutíveis no ambiente: extintores que causam concussão e criam fumaça, detectores de metal que emitem ruído ao serem ativados e tubulações de gás explosivas. Tudo isso amplia as ferramentas disponíveis para manipular o cenário a favor da sua estratégia.

O novo sistema de rapel avançado também dá mais liberdade de movimento, permitindo correr pelas paredes e contornar cantos com agilidade. Já o sistema de escolher e banir foi reformulado para permitir que as equipes adaptem suas escolhas a cada rodada, sem sofrer penalizações na rotação de funções.

Visual renovado e imersão reforçada

A identidade visual do jogo também recebeu uma repaginada. Mapas clássicos como Banco, Clube, Fronteira, Chalé e Café foram atualizados com novas texturas, materiais modernos e iluminação aprimorada. A interface passou por uma reformulação completa, retornando às raízes visuais do jogo e priorizando a clareza dos menus.

Na ambientação, a reformulação do áudio foi um passo além: reverberações e distâncias sonoras agora são mais precisas, e conversas entre os agentes ajudam a aumentar a imersão. Elementos como sombras em primeira pessoa e contornos de inimigos tornam o combate mais tático e justo, reduzindo a vantagem de jogadores escondidos em áreas escuras.

A interface passou por uma reformulação completa, retornando às raízes visuais do jogo e priorizando a clareza dos menus (foto: Divulgação/Ubisoft)

Experiência acessível e guiada

A Ubisoft também reestruturou o sistema de progressão, agora chamado de Nível de Acesso, para orientar novos jogadores em sua jornada dentro do jogo. Conforme sobem de nível, os jogadores desbloqueiam modos e agentes progressivamente — desde tutoriais e treinos com IA (como Alistamento e Treinamento de Campo), até modos mais complexos, como Sem Colocação e Por Colocação. O acesso competitivo total é liberado apenas no nível 50.

Veteranos não foram esquecidos. Quem já joga Rainbow Six há anos receberá recompensas acumulativas conforme o tempo de envolvimento com o jogo, além de uma insígnia representando o ano de entrada. Jogadores antigos também terão seus níveis de acesso ajustados e receberão bônus em Credibilidade caso já possuam agentes desbloqueados.

Comunicação e personalização aprimoradas

Com a nova Roda de Comunicações, os jogadores podem se comunicar de forma rápida e precisa com aliados, mesmo sem usar microfone. A função promete maior eficácia tática, especialmente em partidas com equipes formadas por desconhecidos.

Outra novidade é a inspeção de armas, que permite ao jogador pausar por um momento para admirar detalhes estéticos das skins, amuletos e equipamentos. O Passe de Batalha também ganhou melhorias na navegação, com zoom, filtros e interface interativa.

A atualização marca também a estreia da Aba Esports, uma área dedicada dentro do menu principal que reúne informações, transmissões ao vivo e cronogramas de competições — sinal claro da intenção da Ubisoft de aproximar ainda mais os jogadores do ecossistema competitivo.

Com Rainbow Six Siege X, a Ubisoft não apenas expande o conteúdo do jogo, mas também o reinventa. A atualização é ambiciosa e abrangente: agrada os novatos ao tornar a entrada mais acessível e guiada, enquanto oferece novidades substanciais aos veteranos. A mistura de jogabilidade tática refinada, destruição estratégica e visual renovado coloca Siege X como um dos grandes destaques no cenário de jogos de tiro em 2025.