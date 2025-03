Torneio R6: RELOAD será disputado no Siege X antes de atualização em junho

A Ubisoft anunciou oficialmente que o RELOAD, torneio no Rio de Janeiro que vai abrir a temporada 2025 de Rainbow Six, será a primeira competição oficial a ser realizada no Siege X, oferecendo uma prévia antes do lançamento oficial da atualização em 10 de junho.

O evento vai acontecer na Arena Carioca 1, localizada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, é conhecido por receber as partidas de basquete durante as Olimpíadas de Verão de 2016. A arena vai ser palco da conclusão do BLAST R6 RELOAD que começa no dia 8 de maio e vai até o dia 18 de maio. Os jogos ainda vão contar com transmissão de toda a competição nas redes sociais, através da Twitch, Youtube e X, sendo as finais abertas para o público do dia 16 até o dia 18.



Destaques da competição

•Os primeiros jogos profissionais no Siege X:

O BLAST R6 RELOAD será o primeiro torneio a mostrar o Siege X em um ambiente competitivo do mais alto nível, apresentando a jogadores e fãs uma primeira impressão da próxima evolução do jogo.

•Um novo formato de disputa:

A competição introduzirá novas regras e dinâmicas ao Rainbow Six Esports, adicionando mais diversão e emoção a cada partida.

•Competição de Alto Nível:

20 equipes de todo o mundo irão batalhar pela vitória, colocando à prova as mecânicas melhoradas e inovações táticas do Siege X.

“O Reload não é só um torneio, é um novo começo para o Siege competitivo”, afirma François-Xavier Deniele, VP de Esports & Competitive Gaming da Ubisoft. “Esse evento é especial por diversas razões: celebra a chegada do Siege X, introduz um novo formato e mostra nossos 20 times parceiros. Na sequência do RELOAD terá início o nosso ecossistema anual, com torneios emocionantes e oportunidades para jogadores e fãs ao longo do ano!”

O Brasil é um dos mais fortes nessa categoria de E-sports, com os dois últimos campeonatos mundiais sendo vencidos por times brasileiros, a w7m em 2024 e a Faze Clan em 2025. O RELOAD promete trazer uma reviravolta emocionante ao Rainbow Six competitivo, dando aos fãs uma mistura empolgante de ação online e uma final ao vivo no Rio de Janeiro. Os ingressos para o evento podem ser comprados aqui.

