Atriz de "Desalma", Anna de Melo volta à tevê em série bíblica sobre Paulo

Anna Melo é Gabriela, a protagonista feminina na nova série Paulo, o apóstolo, com estreia primeiro no Univer Vídeo e, em julho, na Record TV. “A série traz uma trama cheia de reviravoltas, e viver a Gabriela tem sido de uma sensibilidade e profundidade ímpares, pois ela sente muito, ama, sofre. Pude alcançar lugares que ainda não tinha chegado como atriz. Vivo a personagem em todas as fases, e isso foi bem interessante, um grande desafio na construção e no desenvolvimento dela, já que não gravamos em ordem cronológica”, revela Anna, que, depois de conseguir o papel, auxiliou nos testes de outros atores. "Foi muito especial dar esse suporte e já ir descobrindo facetas da Gabriela”, conta.

Na trama bíblica, o personagem-título é descrito como um fariseu, perseguidor dos seguidores de Jesus que, ao entregar sua vida para Deus, se torna Paulo, um dos mais influentes discípulos do Cristianismo. O personagem é vivido por Murilo Cézar.

Este é o segundo grande trabalho da atriz para televisão. Em 2020, teve sua estreia no audiovisual como Halyna, na série Desalma, no Globoplay. “Desalma foi uma experiência de grande responsabilidade e entrega também, mas de uma maneira diferente. Usei bastante da minha memória corporal da época em que dançava, superei limites em cenas na água e no frio, além de ter feito uma imersão na cultura ucraniana”, lembra a atriz.

Anna de Melo, atriz (foto: Balbino/Divulgação)

De Araxá (MG), Anna descobriu que queria seguir a carreira de atriz aos 14 anos, quando apresentou uma peça na escola. Mas o primeiro contato com a arte aconteceu bem cedo, quando sua mãe organizava festivais de dança e teatro em sua cidade natal. Fez profissionalizante de atriz e formou-se, também, em publicidade e propaganda. “Nunca desisti do meu sonho. Eu estudei bastante, trabalhei como garçonete e modelo em alguns momentos da vida para poder dar conta de tudo. Fiz curtas universitários, comerciais de publicidade, foquei no audiovisual, até que as oportunidades foram surgindo”, avalia Anna.