Ney Matogrosso lança músicas inéditas para trilha sonora de balé

Capa do EP "Pássaro Branco", de Ney Matogrosso - (crédito: Divulgação)

O novo EP Pássaro Branco, do cantor Ney Matogrosso, chegou às plataformas digitais com quatro faixas inéditas compostas por Paula Raia e João Mantuano. A produção contém a trilha sonora do balé Entre a Pele e a Alma, dirigido por Alex Neoral.

Leia também: O pronunciamento de Justin Bieber após desabafo explosivo

Pássaro Branco reúne a voz de Ney Matogrosso com instrumentos como violino, flauta e violão. A composição aborda temas como liberdade e a coragem de ser autêntico.

Leia também: Ney Matogrosso comenta em vídeo de performance de estudante: "Parabéns"

O balé Entre a Pele e a Alma é inspirado na pintura O Jardim das Delícias Terrenas, do pintor holandês Hieronymus Bosch. A voz de Matogrosso enfatiza ainda mais a emoção evocada pela trilha sonora do espetáculo.

Leia também: Morre Cícero Sandroni, jornalista e membro da ABL, aos 90 anos

O EP está disponível nas principais plataformas digitais e pode ser acessado pelo link.