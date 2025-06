Ney Matogrosso comenta em vídeo de performance de estudante: "Parabéns"

Em uma apresentação cheia de atitude e capricho nos detalhes, o estudante Yago Savalla encantou a internet ao interpretar Homem com H, sucesso de Ney Matogrosso, durante uma festa na quadra do colégio Salesiano, em Salvador.

Usando a maquiagem icônica do artista nos tempos de Secos & Molhados, calça branca com franjas e sem camisa, o jovem reproduziu com intensidade a performance do ícone da MPB. O vídeo, postado no último domingo (15/6), já acumula quase 1 milhão de visualizações e emocionou fãs de diferentes gerações.

A apresentação chegou até o feed de Ney, que deixou um comentário especial na publicação de Yago. “O que eu mais gostei foi que você não me copiou, inspirado em mim, criou a sua própria performance! PARABÉNS (sic)”, escreveu.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Grato, Yago também comentou no vídeo: “Passando aqui para agradecer profundamente pela repercussão desse vídeo!!! Viva a Ney Matogrosso! Viva a MPB! Viva a arte!”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Correio Braziliense (@correio.braziliense)