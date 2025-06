Ney Matogrosso traz o show Bloco na rua ao Centro de Convenções Ulysses

Ney Matogrosso está de volta a Brasília com o show Bloco na rua e um repertório estratégico no qual revisita algumas de suas mais emblemáticas gravações. O cantor faz show amanhã no Centro de Convenções Ulysses, o mesmo da turnê iniciada em 2019, suspensa durante a pandemia e retomada no ano passado.

Bloco na rua não é um show de novidades, é uma apresentação para o público curtir e reencontrar sucessos que fizeram a fama de Ney Matogrosso ao longo de toda a carreira, como a própria música do título, Eu quero é botar meu bloco na rua, de Sérgio Sampaio, que abre o show em tom de rock’n roll. No palco, o cantor tem a companhia da banda que o acompanha há mais de duas décadas, com nomes como Sacha Amback (teclados), Marcos Suzano (bateria), Felipe Roseno (percussão) e Mauricio Almeida (guitarra).

Na sequência, Ney desfila uma sucessão de hits. Estão lá, para os saudosos, Sangue latino, que marca momento importante dos tempos em que integrava o Secos & Molhados, A maçã, de Raul Seixas, Jardins da Babilônia, de Rita Lee, Yolanda, de Chico Buarque, e Como 2 e 2, de Caetano Veloso. Beco, dos Paralamas do Sucesso, também faz parte do repertório, assim como Postal de amor, parceria com Fagner e Fausto Nilo, e Ponta do lápis, de Clodo Ferreira. Itamar Assunção assina Já sei e Ney incluiu também o inevitável Pavão Mysteriozo, de Ednardo, praticamente um retrato do cantor.

Essa é a primeira vez que o cantor vem a Brasília após o sucesso da cinebiografia Homem com H, de Esmir Filho, que estreou em maio e já foi visto por mais de 600 mil pessoas. O repertório de Bloco da rua foi lançado em disco, mas não é o trabalho mais recente de Ney. No início do ano, ele lançou Canções para um novo mundo, uma parceria com Guilherme Gê que explicita uma pegada mais roqueira também presente no show desta sábado (14/6), embora não haja previsão de nenhuma das faixas do álbum recente no setlist do show da turnê.

No ano passado, Ney fez um show histórico no Rock in Rio e, em 2026, ele será tema do desfile de carnaval da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, que batizou o enredo de Camaleônico.





Ney Matogrosso — Bloco na rua

Sábado (14/6), às 21h, no Centro de Convenções Ulysses. Ingressos: de R$ 90 a R$ 3 mil. Não recomendado para menores de 145 anos.