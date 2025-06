Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (21/6/)

O Efeito da Ignorância

Data estelar: Lua míngua em Touro

Teu bem-estar pessoal depende do bem-estar coletivo, e não há como subverter essa lei, porque ainda que construas muros para te encerrar em casa e andes em carros blindados, não há como tua alma se distanciar da alma do mundo, na qual circulam os efeitos das ações que nossa humanidade empreende a cada instante. Por isso, apesar de que o autoconhecimento seja uma chave importante para tua evolução e melhoria, se esse não reverter na melhoria dos relacionamentos e em que tua presença seja um foco de alegria e leveza para tudo e para todos, é muito provável que o “autoconhecimento” te torne uma pessoa pior, mas com cara de espiritualizada. O fato de tratarmos a unidade existencial como uma teoria e não como uma realidade, não nos livra de vivermos o efeito dessa ignorância.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4): No meio das condições favoráveis à realização de suas pretensões há também adversidades que precisam ser tidas em conta, para não ficar viajando na ilusão de que com o poder positivo da mente tudo daria certo. Não é assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5): A sinceridade não combina muito bem com segundas e terceiras intenções ocultas nas entrelinhas do que é conversado. Apesar da complexidade dos temas sobre a mesa, tente se manter dentro da margem de sinceridade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6): Por que será que a mente humana registra com mais fidelidade as limitações do que as condições favoráveis que ampliam as perspectivas? É um mistério, mas é o tipo de mistério que sua alma precisa resolver agora.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7): Se nossas obrigações sempre estivessem em concordância com nossos desejos, então ninguém sofreria de transtorno algum. Na prática, as obrigações e os desejos costumam ser divergentes, e não há o que fazer para mudar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8): Tudo que você fizer, faça-o sobre a motivação de se livrar das pessoas que já não servem mais aos seus propósitos, porque se você se amarrar a elas tentando se vingar dos ressentimentos, aí tudo vai complicar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9): Não é que as pessoas tenham todas péssimas intenções, acontece que a maioria delas é atrapalhada mesmo, e requer que você as trate com o devido carinho e tolerância para não agregar peso à situação. Você consegue.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10): De uma maneira ou de outra, pelas boas ou pelas más, você vai conseguir realizar suas pretensões, porém, os efeitos colaterais serão muito diferentes e isso há de ser calculado direito por você antes de agir.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11): O dia continua tendo as vinte e quatro horas de sempre e nada do que você fizer poderá mudar isso. Portanto, seus desejos e suas obrigações precisam caber direito nesse tempo, e é para isso que existe o discernimento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12): Você é feito da natureza certa para não incorrer no erro mais comum que as pessoas cometem, que é ficar lutando contra o que parece impedir o progresso. Você pode fazer diferente, lutar a favor do que pretende.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1): Se as pessoas que convivem com você passam por maus bocados, de nada adianta você tentar tomar distância para ficar numa boa. O bem-estar e o mal-estar não são experiências individuais, são experiências coletivas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2): Quando as coisas quebram, às vezes isso representa um sinal de que é necessário parar um pouco e dar atenção a tudo que, de outra maneira, você faria no modo automático, sem carinho nem cuidado. Dia a dia.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3): As aparentes impossibilidades que limitam a satisfação de seus desejos não hão de ser encaradas como eternas, porque não o são, vão passar, e não deixarão rastros, se você não as levar muito a sério. Em frente.