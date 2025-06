Baile da Saudade celebra manifestações coletivas dançantes no Gama

Amanhã, a partir de meio-dia, a praça do Cine Itapuã, no Setor Leste do Gama, recebe artistas da cidade e outros convidados para evento gratuito com dez horas de programação musical e artística. A iniciativa chamada de Bailes das Saudades partiu do produtor cultural e DJ Fábio Jorge, para quem a festa, prevista para acabar às 22h, tem o objetivo de divertir, mas também de "resgatar afetividades entre as pessoas".

Para isso, performance, teatro e cultura popular também se juntam ao baile. Artistas gamenses, como Mandi & Lais, Cia Pilombetagem e Fábio Jorge, além dos convidados Andyva Divã, Coco de Quebrada, Afrobixas, Fufy dy Siryus e Wash, comandam o festival.

"O Bailes da Saudade é uma ode aos bailes que já existiram, não apenas no Gama, mas no DF. Não à toa está no plural", explica Fábio Jorge. "É uma forma de reviver outras festas e movimentos culturais pelas quais muitas pessoas circularam e dançaram", ressalta o DJ Wash, que tem mais de duas décadas de carreira.

O evento começa com um cortejo da Cia Pilombetagem, cuja sede está localizada a 100 metros da praça onde a festividade é realizada. Na sequência, a banda Coco de Quebrada toca música nordestina. Os bailes dionisíacos, que fundem artes visuais, performance e música, abrem com a artista Andyva Divã, às 15h. Fufy dy Siryus, Mandi & Lais e Afrobixas dão sequência à animação nos palcos.

"Tocar no Bailes da Saudade significa levar um som que traz identidade com as pessoas e uma oportunidade de conexão entre as bixas pretas que estão na mesma busca por representatividade que nós", diz Erick Zion, integrante do coletivo Afrobixas. A mixtape do DJ Fábio Jorge, que está na base da concepção do evento, encerra as apresentações com ritmos que passam por carimbó, lambadas, pagodão e músicas saudosistas brasileiras dos anos 90.

Com financiamento da Lei Paulo Gustavo, a primeira edição do Bailes da Saudade pretende fortalecer os vínculos. "Queremos proporcionar alternativa ao imediatismo, fazer as pessoas acompanharem números musicais e cantar juntos", afirma Fábio Jorge. A praça do Cine Itapuã, que abrigou shows da Legião Urbana nos anos 1980, é importante ponto da cidade, cuja "força", segundo Fábio Jorge, deve ser mantida: "O Gama é uma potência cultural".

Serviço

Bailes da Saudade - Festival de Rua, na praça Lourival Bandeira (Cine Itapuã), no Setor Leste do Gama. Das 12h às 22h. Entrada franca. Classificação livre.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco