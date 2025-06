Fernanda Montenegro relembra trabalhos com Francisco Cuoco

A morte do ator Francisco Cuoco na quinta-feira (19/6), aos 91 anos, deixou a comunidade artística em luto. Entre fãs e colegas de profissão, milhares de internautas se manifestaram sobre a perda do galã da televisão brasileira. As atrizes e indicadas ao Oscar Fernanda Montenegro e Fernanda Torres relembraram o legado do artista com imagens memoráveis.

No Instagram, Fernanda Montenegro compartilhou uma foto dos dois em cena no teatro em 1961 na peça O Beijo no asfalto, de Nelson Rodrigues. O primeiro encontro da dupla ocorreu em 1958, no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), na peça Muito Curiosa História da Virtuosa Matrona de Éfeso, de Guilherme Figueiredo. À época, Francisco Cuoco subia pela primeira vez nos palcos como ator formado na Escola de Arte Dramática de São Paulo.

“Seguimos juntos em muitas encenações”, recordou a artista. “Francisco Cuoco é um ator absoluto. Um querido e amado ser humano”, escreveu.

A atriz Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro de Melhor atriz de drama, também publicou registro em que aparece ao lado de Cuoco, Malu Mader e Julia Lemmertz na novela Eu prometo (1983). “Eu amo o Cuoco”, escreveu.

A artista publicou um texto em que relembra momentos dela e da mãe, Fernanda Montenegro, ao lado do ator. Ela relembra foto da mãe no Festival de Comédia, em que Montenegro contracena com Cuoco, vestido de bananeira. “A foto é prova tanto da formação teatral do moço, quanto do humor intenso deste ator que mora no coração de todo brasileiro”, afirma.

“A presença de Cuoco tem algo de super-humano, impossível de se explicar”, diz. “Ou se nasce com o dom, ou se espera pela próxima geração”.

O corpo do ator é velado nesta sexta-feira em cerimônia aberta ao público no Funeral Home, no bairro de Bela Vista, em São Paulo (SP). O enterro ocorre a partir das 16h e será reservado aos amigos e familiares.